Stadtprinz bewundert Teig

„Nein, den Rekord konnte ich nicht brechen, aber die Dampfnudel sind ausgezeichnet“: Der Lob kam aus berufenem Munde. Stadtprinz Naro I. ist zwar Fotograf bei der MVV, kennt sich aber als Italiener mit Pizzabacken aus und damit auch mit der Zubereitung von gutem Teig. Und er lernt offenbar gern dazu. Als er erfuhr, dass Bäckermeister Herbert Hohstadt den Teig für die Dampfnudeln eigenhändig geknetet hatte, bot er ihm eine Knetmaschine an. Doch der lehnte ab: „Mein Teig ist reine Handarbeit.“ Das, so der Prinz wolle er auch mal lernen und vereinbarte mit Hohstadt einen Arbeitsbesuch.

Doch zunächst galt die Aufmerksamkeit des Prinzenpaares – mit Naro kam auch Stadtprinzessin Maren-Midelle I. – und der zahlreichen Gästen den Dampfnudeln, die Hohstadt und die Pilwe-Frauen zubereitet und mit einer kräftigen Kartoffelsuppe sowie Birnenkompott serviert haben. Zum 50. Mal verwöhnt die Pilwe das jeweilige Stadtprinzenpaar mit der leckeren Speise.

Ungebrochener Rekord

Anlass für die inzwischen ein halbes Jahrhundert andauernde Tradition war – so erzählt es gern Präsident Rolf Braun – ein hungriger Stadtprinz. Rainer von Schilling, Mitherausgeber des „MM“, tourte 1970 als Rainer I. von Pressalien durch die Fasnacht. Als er mit seinem Anhang zu den „Obbarer Dampnudle“ aufgebrochen war, freute er sich auf Dampfnudeln. Doch die gab es nicht. Darüber klagte er bei der nächsten Station, bei der Pilwe. Die Neckarauer Narren versorgten ihn zunächst mit Wurstbrot, luden ihn und seine Prinzessin zugleich zum Dampfnudelessen ein. Das gab es auch die nächsten Jahre für das jeweilige Prinzenpaar und so entstand eine Tradition, die bist heute andauert. Gespeist wurde 46 Mal im Hause der Senatspräsidentin Ilse Arnold, seit drei Jahren im Vereinshaus der Pilwe. So gut sind die Dampfnudel, dass besonders die Prinzen nicht widerstehen können und kräftig zulangen. So entstanden Rekorde.

Den ersten stellte 1972 Horst Rienken mit sieben Stück auf. Noch immer ungebrochen ist der von Monika Kulczinski, die im selben Jahr fünf Dampfnudeln verdrückte. Sie, die inzwischen den Richard-Wagner-Verband leitet, war auch diesmal als Gast mit von der Partie, freilich nicht mehr so hungrig. 1996 schaffte (Frank Hüther) alias Stadtprinz Frank II. acht Stück, 2014 erhöhte Steffen Baumann auf neun und im vergangenen Jahr Dirk Bergner gar auf zehn. Nun sinnierte Naro I. beim Besuch der Pilwe-Prunksitzung: „Mal sehen, ob ich den Rekord brechen kann.“ Zufrieden und wohl genährt hörte er indes nach sieben Dampnudeln auf mit dem Ausruf: „Waren die aber gut“.

