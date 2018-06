Stadtteil-Arbeiter wollen ihre Angebote weiter ausbauen

Anzeige

Mehr Angebote im Bereich Bildung und Familie, Förderung des interkulturellen Austauschs, Verbesserung und Verschönerung des Wohnumfelds und eine noch bessere Vernetzung der Akteure im Stadtteil – diese Ziele hat sich das Quartierbüro Rheinau für die Zukunft auf die Fahnen geschrieben. Mit fachlicher Begleitung durch Martin Albert, Professor für Soziale Arbeit an der SRH Hochschule Heidelberg, wurden Bürger befragt und in der Folge ein „Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept“ für den Stadtteil entwickelt – ein Fahrplan für die Arbeit der kommenden Jahre, analog zu den anderen Caritas-Quartierbüros in Schönau und Wohlgelegen.

Beratung seit 2011

Rahmenbedingungen im Süden der Stadt Die sogenannten sozialstrukturelle Rahmenbedingungen, die sich ungünstig auf Bildungs- und Teilhabechancen von Menschen auswirken können, sind in Rheinau vergleichbar mit dem gesamtstädtischen Durchschnitt. Allerdings ist das recht einwohnerstarke Teilgebiet Rheinau-Mitte sozialstrukturell überdurchschnittlich belastet. Um die die sozialen Probleme nachhaltig anzugehen, werden gemeinsam mit der GBG und der freien Wohlfahrtspflege das Gemeinwesen gestärkt und die Nachbarschaften in Rheinau-Mitte stabilisiert. Aktuell trägt das Quartierbüro Rheinau zu einer Verbesserung der Lebenslagen und zur höheren Identifikation mit dem Stadtteil bei. Das Quartierbüro Rheinau ist in der Durlacher Straße 102 zu finden. Die Telefonnummer ist 0621/8 02 06 50. Email: qb-rheinau@caritas- mannheim.de. Jeweils montags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung findet eine Bürgersprechstunde statt. ost

„Seit 2011 gibt es das Quartierbüro Rheinau“, erklärte Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim. Träger sind der Caritasverband Mannheim e.V. und die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft. Nachdem sich das Diakonische Werk im Dezember 2017 zurückgezogen hat, ist das Quartierbüro mit einer halben Stelle mit Caritas-Mitarbeiterin Christiane Rudic besetzt. Sigrid Kemptner, Abteilungsleiterin Soziale Dienste, Migration und Caritas der Gemeinde beim Caritasverband Mannheim, berichtete: Im Quartierbüro Rheinau sind in enger Kooperation mit dem Caritasverband unter anderem verschiedene Beratungsangebote zu finden, für Migranten und speziell für Menschen aus Südosteuropa.

Das Rheinauer Quartierbüro ist zudem Integrationsmanager für geflüchtete Menschen. Zu den Aktivitäten 2017 erklärte Quartiermanagerin Rudic, gemeinsam mit Eltern und Lehrern hätten sie erreicht, dass die Verschmutzung durch Hundekot an der Rheinauschule aufhört (wir berichteten). Außerdem habe das Quartierbüro intensiv am Thema „Aufwertung des Rheinauer Marktplatzes“ mitgearbeitet. Rudic gehörte zum Bewertungsgremium beim Planungswettbewerb.