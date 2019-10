Stadtteilbibliothek feiert Kinderfest

Die Stadt und der Freundeskreis Stadtbibliothek Vogelstang laden alle Kinder zu einem bunten Nachmittag ein, der in diesem Jahr unter dem Motto „Der Bauernhof“ steht. Los geht es am Samstag, 19. Oktober, um 13.45 Uhr in der Zweigstelle Vogelstang der Stadtbibliothek, Mecklenburger Straße 62 (Geschwister-Scholl-Schulen). Nach einer Vernissage, bei der Kinder der Vogelstangschule in der Bibliothek ihre vom Leben auf dem Land inspirierten Kunstwerke ausstellen, folgt ab 14 Uhr ein Mitmachprogramm: Es gibt Bastelstationen, einen Bücherflohmarkt zum Stöbern sowie Kaffee, Getränke und Kuchen. Die Musikclowns Finkelstayjn & Buff singen Lieder. Der Eintritt und die Teilnahme an allen Aktionen sind frei. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019