Stadtteilrundgang mit den Grünen

Wie kann eine grüne und soziale Stadtentwicklung auf dem Luzenberg aussehen? Dieser Frage möchten die Grünen bei einem Stadtteilspaziergang am Freitag, 3. Mai, ab 17 Uhr (Treffpunkt Eingang Spiegelpark an der Sandhofer Straße) nachgehen. Entwicklung auf der Musikinsel, Gestaltung des Spiegelparks, Jugendtreff: Vor dem Hintergrund vieler Veränderungen in den kommenden Jahren laden die Stadt- und Bezirksbeiräte Melis Sekmen, Gabriele Beier, Markus Corcelli und Susanne Aschhoff zu Gespräch und Diskussion mit Martin Albert (SRH-Hochschule) und Stefan Möhrke-Eberhard (GBG) ein. Die beiden Fachleute sollen Anregungen zur Verbesserung der Lebensqualität geben. An verschiedenen Stellen werde man die Stadtteilentwicklung kritisch diskutieren. Die Bedürfnisse alt angestammter und neu zugezogener Bewohner müssten berücksichtigt, ausreichend Grünflächen erhalten und die Ansiedlung von Handel und Gewerbe gut gelöst werden. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019