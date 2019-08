Starkes Engagement am Ball

Auf den Sportplätzen des SC Pfingstberg hat bereits zum sechste Mal das Denis-Unser-Gedächtnisturnier für Juniorenmannschaften stattgefunden.

Den Auftakt machten am Samstag die F-Junioren und -Juniorinnen. Auf zwei Spielfeldern traten insgesamt 11 Mannschaften gegeneinander an. Mit großem Eifer gingen die jungen Kicker auf Torejagd, angefeuert von zahlreichen Eltern, Großeltern, Geschwistern und Fans. Gewonnen hat am Ende der Spaß am Fußballspiel. Als Belohnung erhielt jeder eine Medaille.

Parallel startete auf dem Hybridrasenplatz etwas zeitversetzt das Turnier der D-Jugendmannschaften. Nach den Gruppen- und Halbfinalspielen war das Finale dann kom-plett in der Hand des Gastgebers. In einem spannenden Endspiel konnte sich die 2.Mannschaft des SCP im Neunmeterschießen gegen die D1 durchsetzen und sich den Turniersieg sichern.

Viele Spieler, viele Helfer

Der erste Veranstaltungstag endete mit dem Turnier der C-Junioren. In einem starken Teilnehmerfeld waren 6 Teams im Modus jeder-gegen-jeden am Start. Trotz sommerlicher Temperaturen bekamen die Zuschauer sehenswerten Fußball geboten. Nach Abschluss der Spiele stand die Mannschaft des SC Pfingstberg vor dem VfL Kurpfalz Neckarau 2 an der Spitze des Teilnehmerfeldes und konnte den Pokal für den Turniersieger entgegen-nehmen. Am Sonntagvormittag war dann ein großes Gewusel auf dem Sportgelände. Die Kleinsten, die Bambini, traten zu ihrem Spielfest an. Neben den Spielfeldern ging es auch auf den Spielstationen mit vollem Einsatz und großer Freude ans Werk. Am Ende gab es für jeden Teilnehmer und Teilnehmerin als Erinnerung an diesen schönen Sporttag eine Medaille.

Die Junioren-/innen der E-Jugend-Mannschaften machten mit ihrem Turnier den Abschluss der Wettbewerbe. Es wurde in zwei Gruppen mit anschließendem Halbfinale gespielt. Hier setzten sich die beiden Teams des TSV Neckarau durch und bestritten das Finale, in dem sich die 1.Mannschaft den Turniersieg sicherte. Die Teams des SC Pfingstberg belegten den 4. und 5. Platz.

Zwei schöne Fußballtage sind schnell vergangen, zu deren Gelingen zahlreiche Helfer beigetragen haben, die vor, während und nach den Spielen sich um den reibungslosen Ablauf und Bewirtung der Gäste gekümmert haben. Ein Dank an dieser Stelle auch an die Schiedsrichter, die ihren Anteil daran hatten, dass die Spiele fair und freundschaftlich ab-gelaufen sind. zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019