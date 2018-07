Starkes Engagement in der Gemeinde

Anzeige

Herbert Propfe zeigte sich zufrieden. „Wieder beteiligen sich viele Ehrenamtliche bei der Ausgestaltung unseres Gemeindefestes in Johannis“, erklärte der Vorsitzende des Ältestenkreises der evangelischen Gemeinde vom Lindenhof. Mehr als 50 Helfer seien den Tag über in verschiedenen Funktionen engagiert. „Es ist doch wichtig, mit anzupacken“, bestätigte Walter Helm, der gemeinsam mit Nadine Lein, Markus Belz und Helmut Albert am Grillstand für gute Laune sorgte.

„Wir bieten unseren rund 3000 Gemeindemitgliedern viele Veranstaltungen das Jahr über“, wie Herbert Propfe verriet. Das Gemeindefest sei neben kirchenmusikalischen Terminen einer der Höhepunkte des Jahres. Bei der Aufführung des Kindermusicals „Singen ist ein Götterfunken“ der ökumenischen Singschule konnten die Besucher Einblicke in die Nachwuchsarbeit von Kantor Niklas Sikner gewinnen. „Mehr als 40 Mädchen und Jungen sind dabei aktiv“, erläuterte Herbert Pfopfe. Bereits zum Auftakt der Festivität hatte Pfarrerin Susanne Komorowski die passenden Worte beim Festgottesdienst gefunden. Auch hier bildeten die Johanniskantorei und die Johannissingers einen beschwingten Rahmen. Spannung versprach anschließend der Luftballonwettbewerb, der unter dem Motto „Alle Menschen werden Geschwister“ stand.

Mit Akkordeonmusik im Kaffeehaus wurde die Eröffnung des Kuchenbuffets gefeiert. Für die jüngsten Besucher standen Spielstationen der beteiligten Kindertagesstätten auf der Pfarrwiese bereit. Dass die Gemeinde mit großem musikalischem Talent gesegnet ist, zeigte die „Castingshow“, bei der sich die Teilnehmer der Wiener Klassik verschrieben hatten, ebenso die offene Tanzstunde, in der im Walzerschritt die im Vorfeld genossenen Kalorien an den Serviceständen wieder abgebaut werden konnten. jba