„Sterben betrifft uns alle“

Anzeige

Die Ausstellung „Entlang des Wegs“ zeige auch einen Weg an, den man auch als Poesie des Alltags bezeichnen kann, führte die Laudatorin anerkennend weiter aus. Hospize, sagte Gabriele Andres, seien die Herberge auf dem letzten Weg der Menschen. „Sterben gehört in die Gesellschaft. Man muss sagen, dass es uns alle betrifft“. Ihr war es auch wichtig zu erklären, dass das Hospiz kein Ort der Traurigkeit sei, sondern, dass dort auch viel gelacht werde.

Ihr Dankeschön richtete sich nicht nur an die Künstlerin, sondern auch an die Helfer des Rotaract Club Mannheim, die für einen kleinen Imbiss zur Bewirtung der Gäste sorgten. Mit „Dear Mr. President“ von Pink eröffnete Mira Eck am Klavier musikalisch die Veranstaltung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018