Es war eigentlich wie Weihnachten. Die Mitglieder der Band und des Chores von „Faltenrock“ hielten alle mindestens ein Päckchen in der Hand, das jeder Einzelne freudig auspackte. Mit einem Kleintransporter hatten Danijela Albrecht von der Vermittlung populäre Musik der Popakademie sowie Henrik Hölzen und Florian Toma, Studenten an der Popakademie, dem Projekt Faltenrock eine komplett neue Musikanlage überreicht.

Die Anlage besteht aus Keyboard, Gitarren, Bass, Schlagzeug und vor allem auch aus Mikrofonen. Möglich gemacht hatte dies eine großherzige Spende der Firma Fuchs Petrolub in einem namhaften vierstelligen Bereich. „Da freuen wir uns riesig. Unsere alte Anlage ist jetzt doch an ihre Grenzen gestoßen“, meinte Wolfgang Taubert, der mit 63 Jahren das jüngste Mitglied des Projektes ist. Das älteste ist übrigens 84 Jahre jung.

Die Idee für das Projekt war, dass aktuelle Musik aus dem Rock-, Soul-, Rap-und Popbereich von Menschen der älteren Generation mit einer eigenen Adaption in deutscher Sprache gestaltet werden. Die Texte werden durch die Älteren geschrieben. „Faltenrock“ formt damit die Stimme einer Generation. Durch rockige Musik und interessante Texte soll auch Lust auf ein Korrigieren von Altersklischees und ein Überdenken des eigenen Altersbildes im Publikum geweckt werden.

Das Alter, sagt Taubert, werde so in einen ästhetischen Kontext gebracht und beinhalte die Aufforderung, die individuelle Persönlichkeit zu sehen und nicht die Kategorie „Alter“ einzuordnen. Das Projekt„Faltenrock“ entstand 2012 im Rahme des Gemeinschaftsprojektes „Talkin about my generation“ der Popakademie und dem Mehrgenerationenhaus Mannheim des Paritätischen Wohlfahrtverbandes. Dort wurde auch jahrelang ein bis zweimal die Woche geprobt. Nachdem aber Miete für die ehrenamtliche Arbeit der Band verlangt wurde, zog das gesamte Projekt in das Bürgerhaus Neckarstadt-West um, erzählt Bandmitglied Norbert „Nobi“ Ritter.

Neue Auftritte geplant

Sofort nach dem Auspacken ging es an den Aufbau der Instrumente, schließlich sollten diese auch gleich einmal getestet werden. Dabei halfen die Studierenden der Popakademie tatkräftig mit. Die Instrumente mussten gestimmt werden. Aber dann erklangen die ersten Töne.

Das Projekt Faltenrock ermöglicht Studenten der Popakademie ein Praktikum in ihrem Bachelor-und Masterstudium. So lernen verschiedene Generationen voneinander. Einige Auftritte der Band fanden bereits anstatt: So spielten Faltenrock beim Neujahrsempfang der Stadt im Rosengarten, bei der Eröffnungsveranstaltung des Europäischen Filmfestivals der Generationen auf der Opernbühne im Nationaltheater, in der Alten Reithalle und im Bürgerforum Stuttgart sowie bei Stadtteilfesten, wie etwa der Lichtmeile und dem Nachtwandel.

Weitere Auftritte sind geplant. Mit der neuen Anlage wird die Musik, die überwiegend aus selbst geschriebenen Texten besteht, noch besser klingen.

