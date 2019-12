Stimmgewaltig – und wie aus einem Guss

Viele Zuhörer waren sich einig: „Ein tolles Erlebnis“. In der Tat wusste das große Chor- und Orchesterkonzert in der Kirche Zwölf Apostel, in dessen Verlauf die Kinder- und Erwachsenenchöre der Kantorei Vogelstang die „Mass of the children“ (Messe der Kinder) des britischen zeitgenössischen Komponisten John Rutter aufführten, zu begeistern. Neben feurigen Klängen erklangen aber auch sanftere Töne – eben die spätbarocke Adventskantate „Ergreifet die Psalter!“ des heute leider weitgehend unbekannten Komponisten Gottfried August Homilius (1714-1785).

Die Adventskantate nimmt in der Vertonung des Psalm 24 Bezug auf Christi Einzug in Jerusalem: „Machet die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe“. Auf diesen Psalm geht auch die dialogische Form des Eingangschores zurück, mit dem die Kantorei zusammen mit den Solisten Nelly Palmer (Sopran), Isolde Ehinger (Alt), Ingo Wackenhut (Tenor) und Markus Lemke (Bass) sowie das Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Sebastian Osswald das Konzert eröffneten.

Virtuose Sopran-Arie

Das stimmgewaltige Rezitativ von Tenor Wackenhut mahnte zur Buße, während die virtuose Sopranarie von Nelly Palmer zur Anbetung und Nachfolge Christi aufforderte. Der jubelnde Chor beschloss die Kantate. Danach rief Dirigent Osswald die Kinderchöre auf die Bühne für die „Mass of the children“. Pfarrerin Heike Bruksch lobte Dirigent Osswald, der die Chorschule und die Erwachsenenchöre der Vogelstang-Kantorei zusammengeführt hat, für das große Konzert, das berühre und bewege. Außerdem zeichnete sie verdiente Chormitglieder aus: Maximilian Kirgios für fünf Jahre Chorschule, Florian Zymela für 15 Jahre Chorschule, Lore Gerson für 25 Jahre Kantorei, Michaela Metzger für 25 Jahre Junge Kantorei und Edith Friske für 50 Jahre und Gründungsmitglied der Kantorei.

Es folgte der Höhepunkt des Konzertes: Die „Mass of the children“ wurde 2002/2003 komponiert und im Februar 2003 in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführt. Das Werk für bis zu achtstimmigen Chor, Orchester und Kinderchor stellte damit eine große Herausforderung für alle Akteure dar, die sie jedoch mit großem Engagement und erkennbarer Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren bewältigten.

Der Aufbau der Messe gleicht dem der lateinischen Missa brevis, John Rutter hat seiner Kindermesse allerdings mehrere poetische Texte hinzugefügt. Die Komposition zeigt alle Stärken der Werke Rutters. Text und Musik gehen in idealer Weise zusammen, und klassische Satztechniken verbinden sich mit populärer Harmonik. Insbesondere das gewaltige „Gloria“, aber auch das Finale „Dona nobis pacem“ begeisterten die Zuhörer.

Geradezu rührend auch die von den Kindern intonierte Stelle „Little lamb, who made thee“ – auf Deutsch gesungen „Kleines Lamm, wer schuf Dich“ – im „Agnus Dei“. Dabei zeigte sich auch, dass es Sebastian Osswald gelungen war, Chor und Kinderchor hervorragend aufeinander abzustimmen, stellte doch dieses Thema im weiteren Verlauf einen Wechselgesang dar. Aber auch die mehrstimmigen Passagen des Kinderchores, die sich im ganzen Werk wiederfanden, fanden großen Anklang.

Stimmgewaltig, aber ebenso auf die vielen verschiedenen Dynamik-Veränderungen eingehend, wirkte der Chor wie ein Ensemble aus einem Guss. Dieses Zusammenwirken des Chores mit den Kindern, ihre Fähigkeit, bei den Zuhörern Begeisterung hervorzurufen und die Solisten Nelly Palmer (Sopran) und Markus Lemke (Bass) waren die Garanten für ein bemerkenswertes Konzerterlebnis, für das das Publikum sich beim Applaus dankend von den Sitzen erhob.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019