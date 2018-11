Stimmgewaltiger Abschluss

Mit einem fulminanten Konzert in der Dreieinigkeitskirche beendete der Männergesangverein 1878 Sandhofen seine offiziellen Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. Der Vorsitzende Heinz Guckert begrüßte die Gäste in der Dreieinigkeitskirche, die bis über den letzten Platz hinaus besetzt war. Zugleich galt sein Gruß dem Ensemble des Akkordeon-Orchesters Sandhofen (AOS) unter der Leitung von Klaus Jörger. Als ältesten Sänger nannte Guckert Matthias Staller sowie mit Markus Herbel den jüngsten.

Musikalisch begann das brillante Konzert mit gewaltigen Stimmen – egal ob als Solisten oder im Chor – mit Abendliedern. Danach präsentierte das AOS-Ensemble die Bagatelle-Ouvertüre von Josef Rixner. Weiter ging es mit dem MGV 1878, der mit „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven und „Landerkennung“ von Edvard Grieg Werke der Romantik zu Gehör brachte. Begleitet wurden die Sänger am Klavier von Otto Lamadé.

Fest in seinem Repertoire hat der MGV die Volksweise aus Irland „In der Fremde“ (Londonderry Air), das der Chor hervorragend interpretierte. Atemberaubend war auch die Performance des kleinen Chors der Solistengruppe mit dem „Halleluja“, das der langjährige Dirigent des MGV, Musikdirektor Gerhard Wind, für den Chor arrangiert hatte. Schon unter Wind war der MGV 1878 grandios mit seinen Stimmen und beim Vortragen der Lieder. Etwas anderen „Wind“ brachte dann seine Nachfolgerin, Chordirektorin FDB, Edith Schmitt. Sie holte alles aus den Stimmen der Sänger, die sich hinter keinem Profisänger verstecken müssen, heraus.

Klangerlebnis auf CD

Zwischen den Beiträgen des Männerchors spielte das AOS das „Intermezzo aus 1001 Nacht“ von Johann Strauß und von Hans Bund „Erinnerungen an ein Ballerlebnis“.

Hausherr Pfarrer Wolfram Langpape freute sich, dass das Jubiläumskonzert in „seiner“ Kirche stattfand. Ebenso freute er sich über die Beteiligung des AOS, das mit seiner Musik gut zu den Chorbeiträgen passe. Das Publikum honorierte die musikalischen Darbietungen des Chors und des Orchesters mit langanhaltendem stehenden Applaus, mit dem es Zugaben einforderte.

Am Schluss dankte der Vorsitzende Heinz Guckert nicht nur der Dirigentin Edith Schmitt, deren Herzblut und Engagement in der Gesamtleitung spürbar war. Sein Dank galt, nicht ohne vorher um neue Sänger zu werben, allen Sponsoren und Förderern des Gesangvereins wie auch allen Mitwirkenden an diesem Abend. Es werde schwierig, ihn zu toppen. Durch das Programm führte Dieter Augstein. Vom Jubiläumskonzert wurde eine CD erstellt, die bei allen Sängern käuflich zu erwerben ist. Für das Erstellen der CD dankte Guckert Meinhard Wind.

