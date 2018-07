Anzeige

Als problematisch empfinden die Käfertaler Bürger die Möglichkeit der Anmietung sogenannter halböffentlicher Stellplätze in der geplanten Tiefgarage. Hier kam im Bezirksbeirat der Vorschlag auf, diese durch die Stadt anzumieten, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dies sieht der Fachbereich Stadtplanung allerdings „nicht als sinnvoll“ an. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Anmietung durch private Benutzer sowohl eine Entlastung des öffentlichen Parkraums bringe und klare Nutzungsberechtigungen zu weniger technischem Aufwand sowie Kontrollaufwand führten. Aus den gleichen Gründen komme auch eine Erweiterung der Tiefgarage nicht in Betracht. Die Nutzung der zum Markt gehörenden Parkplätze solle durch Parkscheiben geregelt werden.

Ein Problem, auf das auch die Kulturhausleitung immer wieder aufmerksam macht, sind die Berufspendler, die als Dauerparker öffentliche Stellplätze den ganzen Tag über belegen. Laut einer Kennzeichenerhebung im Bereich Käfertaler Bahnhof, Kulturhaus und Haltestelle Mannheimer Straße vom 12. Dezember 2017 kann die Stadtverwaltung diesen Eindruck nicht bestätigen. Der Parkdruck seit mit Auslastungen zwischen 89 und 100 Prozent des ganzen Tag über hoch bis sehr hoch.

Auffallend sei jedoch, dass die Bewohner zu jeder Tageszeit mit Abstand die größte Gruppe darstellten und das Bewohnerparken mit einer Auslastung von 97 Prozent auch nachts ein Problem sei. Die Ursache liegt auf der Hand: Durch die engen Verhältnisse sind in Käfertal wenig private Stellplätze vorhanden. Die Fahrzeuge der Bewohner drücken daher in den öffentlichen Straßenraum. Der Anteil an gebietsfremden Fahrzeugen mit Parkdauern über sechs Stunden schwanke von 9 bis 15 Uhr zwischen 23 und 30 Prozent. „Diese Nutzergruppe enthält auch Fahrzeuge der Pendler, die direkt in Käfertal arbeiten“, heißt es. Eine übermäßige Nutzung durch Park & Ride-Nutzer sei nicht erkennbar.

