Streit ums Wasser auf T 4: Alter Messplatz als Vorbild?

In Düsseldorf beispielsweise bestünden fast zehn Wasserspielplätze. Diese seien öffentlich und rund um die Uhr für jeden zugänglich – und zwar seit Jahren. Detlef Möller: „Ganz offenbar ohne die von der Stadtverwaltung Mannheim genannten Probleme.“ Im Übrigen gebe es ja im Luisenpark zwei Wasserspielplätze. Dort seien keine der behaupteten Probleme und Risiken ersichtlich. Möller vermutete: „Es sind wohl finanzielle Gründe der Stadt, dem Spielplatz auf T 4 das Element Wasser zu verweigern.“

Kosten spielten aber an anderer Stelle offensichtlich keine Rolle. Der wieder zu errichtende „Zappe-Brunnen“ in Seckenheim müsse auf des Element Wasser nicht verzichten – vom Brunnen auf dem Paradeplatz und den Wasserspielen auf dem Friedrichsplatz ganz zu schweigen. Gerade in den Quadraten, wo die Bewohner im Sommer unter stickiger und heißer Luft leiden würden, sei ein solches Gestaltungselement sinnvoll, so der Sozialdemokrat. Steven Kunz von Die Linke verteidigte die Einwände: „Ich glaube nicht, dass die Stadt sich leichtfertig gegen das Element Wasser auf dem Quartiersplatz ausgesprochen hat“, sagte er. Wasser im öffentlichen Raum und insbesondere auf Spielplätzen sei immer schwierig – vor allem dann, wenn Trinkwasser verwendet werde.

Bürger an Konzept beteiligt

Das Gestaltungskonzept zum Quartiersplatz T 4, das der Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres beschlossen hatte, ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie mit Workshop und anschließender Weiterentwicklung im Empfehlungsgremium unter Beteiligung von Bürgern, politischen Vertretern, Vertretung der Kinderinteressen sowie Fachberatern. Die gesamte Entwurfsplanung für den öffentlichen Teil sowie für den Außenbereich der Kita werde nach dem Zeitplan der Stadt vermutlich bis zu diesem Herbst vorliegen.

