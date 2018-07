Suche in der Schattenwelt

Anzeige

Informationen werden vermisst, sie sind verschollen in der Schattenwelt. Dorthin machen sich nun die Wächter auf die Suche, um die Ordnung in ihrer Welt wieder herzustellen. Unter dem Titel „in.formation“ zeigte der Nachwuchs des Kinder- und Jugendzirkus Aladin jetzt bei der Jahresaufführung sein Können in der Manege – mit perfekt einstudierten Choreographien und Kunststücken sowie der Geschichte, in der die Welt aus den Fugen gerät.

In den drei Shows im Johann-Peter-Hebel-Heim stießen die Nachwuchsartisten auf ein aufgeschlossenes Publikum. Nach 150 Minuten Spektakel, bei dem die Mädchen und Jungen mit atemberaubender Dynamik überzeugten, war der Applaus groß. Schon zwischen den einzelnen Szenen brandete immer wieder Beifall auf. Schließlich galt es, die Artisten bei ihrer Suche nach Informationen zu unterstützen.

Manege frei! Der Kinder und Jugendzirkus „Aladin“ wurde 1983 im Johann-Peter-Hebel-Heim gegründet. Mittlerweile gehören drei auswärtige Gruppen und viele Kinder aus den stationären Gruppen des Heims dazu. Zusammen sind das 60 Kinder und Jugendliche. Alle zwei Jahre findet unter der Leitung des Zirkus „Aladin“ das Mannheimer Kinder - und Jugendzirkusspektakel statt. Kontakt: Kinder- und Jugendzirkus Aladin, Johann-Peter-Hebel-Heim, Am Kuhbuckel 43-49, 68305 Mannheim, Tel. 0621/7 62 70 53, E-Mail: willkommen@zirkus-aladin.de. her

Ständig ausverkaufter Saal

Er sei sehr zufrieden mit dem Verlauf des Auftrittwochenendes, meinte Sebastian Herzog. Insgesamt 300 Zuschauer bescherten den Gastgebern stets einen ausverkauften Saal. „Alles hat geklappt, alle sind glücklich“, zog der Zirkusdirektor ein positives Fazit. Da konnte auch ein Gewitter in der Pause der letzten Aufführung die Verantwortlichen nicht aus der Ruhe bringen. Dank eines tollen Teams sei es gelungen, trotz Wassereinbruchs im Backstage-Bereich die Vorstellung zu beenden.