Tag der offenen Tür beim Clogging Club

Der Square Dance Club „nawiegehtdas.de“ lädt donnerstags für 17. sowie 24. Oktober jeweils von 20 bis 22 Uhr zum Tag der offenen Tür im eventhouse Weber (Sportcenter) im Luftschiffring 6 in Brühl ein. Der Kurs beginnt am 31. Oktober ebenfalls um 20 Uhr. Der Kurs, in dem man die 68 Figuren lernt, dauert etwa 30-35 Übungsabende. Die Ansagen und Figurennamen sind international gleich und auf Englisch. Die Schrittfolge der Figur wird in der Landessprache, bei uns auf Deutsch erklärt. Englischkenntnisse sind also von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Vorab-Informationen gibt es auf der Homepage www.nawiegehtdas.de oder bei Karin und Rolf Krayer unter der Telefonnummer 06202/7 77 50. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019