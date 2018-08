Tagesausflug des VdK in die Pfalz

Anzeige

Der Ortsverband Vogelstang/Im Rott des VdK lädt für Samstag, 29. September, auf eine Fahrt in die Pfalz ein. Sie beginnt um 8.30 Uhr vom Geraer Ring, unterhalb der Zwölf-Apostel-Kirche. Angekommen in St. Martin gibt es zunächst ein Pfälzer Frühstück. Dort ist eine Besichtigung im Heimatmuseum geplant. Danach geht es weiter nach Deidesheim, wo eine Stadtführung organisiert wurde. Zum Abendessen geht es auf den Ruppertsberg in die Gaststätte „Pfalzblick“. Um 19.30 Uhr wird die Rückreise angetreten.

Der Fahrpreis beträgt 25 Euro pro Person, wobei Führungen und Frühstück inclusive sind. Anmelden kann man sich bei Gisela Martin unter Tel. 0621/70 60 32 oder bei Roland Weiß unter Tel. 0621/71 88 777. seb