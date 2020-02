Tanz- und Faszienkurs

Der ASV Feudenheim bietet neue Sportkurse an. „Orientalischer Tanz“ ist rhythmisch-harmonisches Tanzen aus der Mitte des Körpers mit Bewegungen, die die Energie fließen lassen und nicht nur Spaß machen, sondern auch die Koordination schulen. Dadurch wird im ganzen Körper die Geschmeidigkeit der Faszien erhöht und die Muskulatur, insbesondere von Bauch, Rücken und Beckenboden gekräftigt. Dieser Kurs beginnt am Mittwoch, 6. Mai, er beinhaltet zehn Einheiten und endet am 15. Juli. Am 10. Juni entfällt der Kurs. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, rutschfeste Socken oder Tanzschläppchen, ein Tuch für die Hüften und genügend Wasser zum Trinken.

Nur noch wenige Plätze frei

Für „Faszien Pilates“, einem speziellen Ganzkörpertraining, stehen nur noch wenige Plätze zur Verfügung. Das Training beinhaltet gezielte Übungen von Beckenboden, Bauch und Rücken, besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Faszien gerichtet, die eine große Rolle im Körper spielen, denn sie sind das Netzwerk für Muskeln, Gelenke und Bindegewebe. Sie werden in diesem Kurs trainiert, durchblutet und gestrafft. Der Kurs beginnt am Montag, 27. April, und dauert bis 13. Juli, jeweils von 16.55 bis 17.25 Uhr, außer am 1. und 8. Juni. Mitzubringen sind rutschfeste Socken, ein großes und kleines Badetuch und Wasser zum Trinken.

Die Gebühr für jeden Kurs beträgt 50 Euro. Sie muss vor Ort am ersten Tag in bar bezahlt werden. Infos und Anmeldung bei Ilona Kramm, ilmisaro@t-online.de oder Telefon 0621/76 44 122. Die Kurse finden in der Vereinshalle des ASV, Lauffener Straße 27, statt. Informationen zu allen Kursen gibt es auch im Internet unter asv-feudenheim.de. red/cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020