Tanzen als Gegenpol zur Gewalt auf der Straße

„Tanzen ist Körpersprache und damit multikulturell“, meint Jessi Z., Besucherin des Krump-Battles im Jugendhaus Herzogenried. „Mädchen werden dadurch stärker“, findet ihre Freundin Zahide und kramt nach einem Lippenstift in einem selbstgehäkelten Beutel. Dumpfe Beats wummern durch die Tür, die wegen des warmen Wetters nicht geschlossen ist. Was ist Battle? Die Übersetzung „Schlacht“ trifft die Motivation, die hinter dieser Art zu tanzen, steckt nur zum Teil. Wettkampf bietet sich auch nur bedingt an, daher bleibt es beim Begriff Battle.

Zwischen Mädchen wird, vielleicht von Natur aus, nicht so stark „gebattlelt“ wie bei den Jungen. Seit circa 16 Jahren ist diese Tanzform stark gewachsen, und beinhaltet neben klaren Vorgaben auch sehr viel Improvisation. Jetzt veranstaltete das in der Jugendarbeit erfolgreiche Zentrum den ersten Mannheimer Wettbewerb mit dem Namen „Kill the Hype“. Krump (Kingdom Radically Upliftes Mighty Praise) ist eine Tanzart mit sehr viel Ausdruckskraft, die aus Los Angeles kommt. Von Anfang an war sie als eine Art Gegenpol zur Gewalt auf den Straßen gedacht, durch die viele Gangmitglieder immer wieder ihr Leben verlieren.

Daher erscheint Krump für den Zuschauer im ersten Moment ein wenig aggressiv, ist voller Energie und erwartet eine Menge Kraft. Besonders Mädchen können gerade darin Selbstbewusstsein aufbauen, indem sie lernen, sich zu kraftvoll zu positionieren. Sich-stark-machen und erfahren, wie gehe mit meinen eigenen Aggressionen um, wie setze ich sie gewinnbringend für mich selbst ein. Es gibt eine Gestensprache im Tanz, Gebärden, die bestimmte Aussagen haben, die man benutzen und auch hinzufügen kann. Denn das Ziel ist, den Gegner oder die Gegnerin beim Battlen mit den eigenen Moves einzuschüchtern ohne ihn oder sie anzufassen, zu berühren.