Tanzmusik weckt Lebenslust

Knapp 20 Blockflöten, eine Melodica, ein Flügel, eine Violine und ein Violoncello – diese Vielzahl an Instrumenten würde eigentlich ein ganzes Orchester ankündigen. Nicht so bei einem Auftritt des Klassik-Ensembles Spark. Hier sind es sage und schreibe fünf Musiker und Musikerinnen, deren Instrumentenschar auf der Bühne schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, was das Publikum gleich erwarten wird.

In einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis lassen sie die klassische Musik mit jeder Note ganz neu und ganz anders aufleben, oder verleihen sie zeitgenössischen Titeln wiederum ein klassisches Outfit. Auf ihrer aktuellen Tournee machten sie jüngst auch in Mannheim Station und gastierten im Rahmen der Allegra Konzertreihe in der Johanniskirche auf dem Lindenhof. Sein Programm gestaltete das Quintett in Anlehnung an die neueste CD „On The Dancefloor“.

Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte, Melodica), Stefan Balazsovics (Violine/Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Christian Fritz am Flügel servierten daraus akustische Leckerbissen, für die es keine Tanzfläche braucht. Vielmehr soll ihre „Tanzmusik“ Leidenschaft und Lebenslust wecken. Und so hinterließen ihre musikalischen, buchstäblich atemberaubenden Kostproben oftmals ein atemloses Publikum.