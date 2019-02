Tattersall: „Umbau erst später“

Die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes, von Kaiserring und Tattersall ist auch für die Entwicklung von Strukturen in den Stadtteilen entscheidend, meinte Claudius Kranz. Der CDU-Fraktionsvorsitzende nahm beim Stadtteilrundgang mit Stadtrat Thomas Hornung, Bezirksbeiratssprecherin Maike-Tjarda Müller sowie weiteren Kommunalpolitikern und interessierten Bürgern die Schwetzingerstadt und Oststadt unter die Lupe.

Ans Fahrrad denken

„Eine Sanierung des Bahnhofsvorplatzes ist dringend notwendig“, meinte Kranz mit Blick auf den kaputten Boden. Die CDU drängt auf einen „Umbau Hand in Hand mit der Erweiterung der Haltestelle“, die an der Kapazitätsgrenze angekommen sei (Kostenschätzung insgesamt 16,6 Millionen Euro; Förderumfang: 11, 6 Millionen Euro). „Bei der Bundesgartenschau 2023 wird es noch einmal zu einem erhöhten Verkehrsraufkommen kommen, deshalb sollte in der Planung mal Gas gegeben werden“, forderte Kranz. Er bemängelte auch die wild parkenden Fahrräder auf dem Platz. Doch das Fahrradparkhaus koste Geld. Vorschlag der CDU: das Parkhaus erweitern und kostenloses Parken ermöglichen.

Stadtrat Konrad Schlichter betonte: „Hier ist ein zentraler ÖPNV-Knoten, zur Neuplanung gehört deshalb auch das Fahrrad.“ Von den Teilnehmern des Rundganges bemängelt wurden auch die Schäden auf dem Bahnhofsvorplatz durch große Fahrzeuge und Taxis. Dazu erklärte Hornung: „Die Neuordnung des Platzes erfolgt nicht nur wegen dem vierten Gleis, sondern auch der Taxiverkehr muss neu sortiert und dafür gesorgt werden, dass Schleichwege wegfallen.“ Kranz schlug Poller vor, „wie bei den Planken“.

Zur geplanten Aufwertung des Kaiserrings erklärte Hornung: „Die unschöne Borelly-Grotte und die Oberbauten werden rückgebaut.“ Wichtig sei eine Entflechtung des Verkehrs. Vor allem Fußgänger sollten mehr Raum bekommen. Das sei auch wichtig für den Einzelhandel, die Bundesgartenschau und aus ästhetischen Gründen auch für das „Stadtentrée“.

Für Radfahrer wird am Tattersall die Fahrradstraße umgebaut und versucht, den Radverkehr dahin zu lenken. „Wichtig ist“, so betonte Hornung weiter, „dass der Autoverkehr in seiner Leistungsfähigkeit erhalten bleibt“ (täglich circa 57000 Fahrzeuge). Bezirksbeirätin Müller hofft zudem, „dass der geplante Boulevard Kaiserring verschönert wird durch mehr Grün.“

Vorbei am Rosengarten, der bis 2025 um einen zusätzlichen Saal mit 600 Quadratmetern erweitert werden soll (Kostenschätzung: 14 Millionen Euro), sowie am Karl-Friedrich-Gymnasium (für 17,66 Millionen Euro generalsaniert) erreichte die Gruppe den Tattersall. Hornung berichtete: „Im Oktober hat der Gemeinderat die Mittel für die Umwandlung der Tattersallstraße in eine Fahrradstraße im Haushalt eingestellt (640 000 Euro).“ Der Umbau mit Teilsanierung erfolge bereits im Sommer 2019. Dadurch werde der Lückenschluss von der Berliner Straße und vom Nationaltheater her zum Hauptbahnhof hergestellt. „Die Neugestaltung vom Tattersall selbst erfolgt erst später nach Umgestaltung des Kaiserrings“, erklärte Hornung. Am Tattersall seien mehr Licht und Übersichtlichkeit erforderlich. An der Verkehrsführung selbst aber werde sich nichts ändern.

Letzte Station des Stadtteilrundgangs war das Kepler-Quartier. Auf dem ehemaligen Postgelände am Hauptbahnhof realisiert Diringer & Scheidel 13 000 Quadratmeter Büromietfläche, ein neues Hotel Hilton Garden Inn, 168 Eigentumswohnungen und ein Apartmenthaus. „Alle diese Wohnungen fließen in den Mietspiegel mit ein, deshalb werden die Mieten im Quartier steigen“, befürchtete Kranz.

