Tennis für Jung und Alt

Anzeige

Die TG Vogelstang lädt alle Tennisinteressierten für Sonntag, 22. April, ab 11 Uhr zu seinem Tag der offenen Tür auf der Anlage in der Römerstraße 136 ein. Im Rahmen der von Deutschen Tennis-Bund initiierten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ bietet die TG an diesem Tag ein umfangreiches Rahmenprogramm für Interessenten jeden Alters an.

Ab 11 Uhr wird ein kostenloses Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch die Trainer der Tennisschule Lukas Schölch angeboten. Gleichzeitig findet für Bambinis bis sechs Jahre eine Ballschule zur Förderung von Koordination und Ballgefühl. Um 13 Uhr beginnt ein Schaukampf, um den Besuchern die „Faszination Tennissport“ zu demonstrieren. Das traditionelle „Schleifchen-Spaßturnier“ für Jedermann ist der Höhepunkt des Tages. Ab 14 Uhr können hier bei Doppel-Spielen Schleifchen für jeden Sieg gesammelt werden. Sieger ist, wer am Ende des Turniers die meisten Schleifchen gesammelt hat. Mit einem gemeinsamen Grillabend und Freibier wird der Tag beendet.

Für weitere Fragen steht der Jugendwart Matthias Frank unter jugendwart@tg-vogelstang.de zur Verfügung. lr