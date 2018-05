Terrasse wird zur Tanzfläche

Anzeige

Zwei Lieder sorgten dafür, dass die Stimmung binnen kürzester Zeit von Null auf 100 Prozent anstieg. Die Mitglieder der Tennisabteilung des SC Pfingstberg-Hochstätt bewiesen bei dem musikalischen Frühschoppen ihre Feierqualitäten. Schnell ging eine Polonaise über die Terrasse des Sporthauses – angeführt von der Band „Festzeltkommando“. Die sechsköpfige Gruppe um Andy Haberer an den Keyboards und Frontfrau Nadja Lesniewski gab alles, um für gute Stimmung bei den Besuchern zu sorgen.

„Wir veranstalten dass jetzt zum zweiten Mal. Es war im letzten Jahr ein durchschlagender Erfolg, den wir einfach wiederholen wollten“, sagte Brigitte Unrath, die Schriftführerin der Tennisabteilung. Frank Jeck, der Abteilungsleiter ergänzt: „Bei uns im Verein herrscht eigentlich immer gute Stimmung. Wenn noch ein paar Gäste hinzukommen, sind wir sehr zufrieden.“ Und die Gäste wurden mit der Zeit immer mehr – einige nahmen den Frühschoppen zum Anlass, andere wollten Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Es war für jeden etwas dabei.

Besonderes Erfolgsrezept

„Manche wollten sich Plätze reservieren. Aber das können wir hier draußen nicht machen“, meinte Unrath. „Hier muss man halt auch mithelfen“, erklärte Waldemar Richter, während er gerade ein Stück Spießbraten auf ein Brötchen legte. „Wir spielen alles, was eine Party verlangt. Feiert das Publikum diesen Song, spielen wir ihn – wenn nicht fliegt er aus unserer Setlist. Auf diese Art schaffen wir es, eine Party über vier oder fünf Stunden am Kochen zu halten“, erklärte die Band ihr Erfolgsgeheimnis. Und so zogen die Tennisspieler und ihr Anhang zu „I’m Gonna Be (500 Miles)“ von „The Proclaimers“ über die Terrasse. Der eine oder andere stellte schnell sein Glas Bier ab, um den Anschluss zu Vordermann oder -frau nicht zu verpassen.