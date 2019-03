Theater für Kinder ab sechs Jahre

Am Freitag, 22. März, findet um 15 Uhr in der Kulturhalle in der Spessartstraße 24-28 eine Theateraufführung mit dem Titel „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ für Kinder statt. Es ist eine Geschichte über das Älterwerden, die vom Miteinander erzählt und Mut macht.

Die Regie führt Maike Wehmeier, eingeladen, die bewegende Reise des Fuchses zu verfolgen, sind alle Mädchen und Jungs ab sechs Jahren sowie deren Eltern und Großeltern. Der Eintritt kostet im Vorverkauf für Kinder acht und für Erwachsene zwölf Euro, an der Abendkasse zehn beziehungsweise 14 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter info@feudenheimer-kultur-events.com oder telefonisch unter 0172/7 24 25 69. anma

