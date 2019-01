Theater wirbt im Rathaus

Das Nationaltheater baut seine Präsenz in den Stadtteilen aus. Den Anfang machte jetzt Wallstadt. In einem neuen, beleuchteten Regal im Erdgeschoss des Rathauses gibt es jetzt Spielpläne und Informationen zu Sonderveranstaltungen von Oper, Schauspiel, Ballett und Jugendtheater. Dort ist aber auch Platz für die Informationen der Bürgerdienste und Seniorentreffs.

Von eigenen Werkstätten gebaut

Nacheinander stattet das Nationaltheater derzeit die Bürgerdienste und Seniorentreffs in den Vororten mit diesen Regalen aus. Sie wurden in der Sommerpause in den Werkstätten des Nationaltheaters hergestellt und werden nun von den Mitarbeitern der Hausverwaltung des Theaters in den Warteräumen der einzelnen Zentren und Treffs aufgehängt und bestückt. Käfertal, Vogelstang und Feudenheim folgen in den nächsten Tagen. pwr

