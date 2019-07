Thema: Sicherheit

Das Netzwerk Wohnumfeld bietet zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU, Bild) am heutigen Freitag, 26. Juli, um 17 Uhr einen Rundgang durch den Stadtteil Neckarstadt-West an. Beginn ist um 17 Uhr in der Lörzigstraße Ecke Langstraße – also direkt am Quist, der Qualifizierungsinitiative im Stadtteil.

Von dort aus geht es weiter zum Neumarkt und der neu gestalteten Biotoilette (wir berichteten). Die nächste Station wird die Stockhornstraße sein. In der Elfenstraße, Anwesen Nummer 26 geht es dann weiter. Um 18.20 Uhr werden der Humboldtplatz und der Spielplatz in der Zehnstraße anvisiert. Im Erlenhof/Jugendhaus endet schließlich der Rundgang. Die Folgezeiten können sich je nach Beginn verschieben.

Die Themen dieser öffentlichen Veranstaltung sind vor allem die Sauberkeit und die Sicherheit in der Neckarstadt-West. Doch auch die damit verbundenen angrenzenden Themen werden während des Rundgangs angesprochen. jor/Bild: CDU

