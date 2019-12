Tierschutz in Mannheim: Grünschnittabfall als Igelfalle

Sie sehen gespickt mit blauen und orangefarbenen Plastiksäcken nicht nur hässlich aus, sondern können für so manchen Igel sogar zur tödlichen Falle werden: die Berge an Grünschnittabfällen, die sich rund um den Rheinauer Ring in den vergangenen Wochen meterhoch getürmt haben. Und wenn es kalt wird, haben die stacheligen Insektenfresser die Angewohnheit, in solchen Nestern aus Laub und Zweigen Unterschlupf zu suchen. „Seit Wochen werden die Haufen immer größer und bieten zunächst optimale Überwinterungsmöglichkeiten, aber das ist trügerisch,“ beklagt Mannheims Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel, Schließlich werden die Abfallberge mit großen Fahrzeugen samt Greifzangen abtransportiert. Sie vorher nach Bewohnern abzusuchen - dafür bleibt keine Zeit.

Ein Problem, das auch in anderen Stadtteilen zu beobachten ist (wie bereits berichtet). Deshalb appelliert Gerhard Rietschel an die Bürger, Zweige und Laub erst am Vorabend der Abholung bereit zu legen. Dem stimmt auch Kevin Ittemann vom Umweltdezernat des Rathauses zu: „Wir weisen jedes Jahr darauf hin, dass Grünschnitt am Straßenrand gebündelt und nicht in Kunststoffsäcken bereitzustellen ist. Und dies erst frühestens am Vorabend der Abholung.“ Aber der Stadt seien die Hände gebunden: „Eine Verfolgung gestaltet sich als sehr schwierig, da die Verursacher nicht ermittelt werden können.“ Hier gelte es, immer wieder an die Vernunft der Bürger zu appellieren.

Tierfreunde können zudem in ihrem Garten einige Stellen so herrichten, dass die stacheligen Säuger dort gerne Einzug halten.

Ab Mitte November schlummern die meisten Igel. Von kurzen Unterbrechungen abgesehen verschlafen sie die kalte Jahreszeit bis in den März oder April. Bei Schlechtwetterperioden nutzen die eifrigen Schneckenvertilger diese Winterquartiere teils noch bis in den Mai hinein.

Tipps gibt es unter www.nabu.de und www.pro-igel.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019