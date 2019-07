Tischtennis mit Frühstücksbrett

Das Tischtennis-Familienturnier beim TSV Neckarau hat wieder viele Freunde und Vereinsmitglieder in die TSV-Halle gelockt. Trotz härtester Bedingungen, denn es wurden über 30 Grad in der Halle gemessen, waren auch die Verantwortlichen der Abteilung vollauf zufrieden. „Die Stimmung ist einfach immer super bei diesem Turnier“, fanden Turnierleiter und Teilnehmer.

16 Familien gingen als Zweier-Mannschaften aus einem Kind und einem Erwachsenen an den Start. Je nach Tischtennis-Erfahrung wurden stärkere Spieler sowohl bei den Kindern als auch auf Erwachsenenseite von der Turnierleitung mit Handicaps belegt, die es ihnen erheblich schwerer machten.

Das konnte eine Gewichtsmanschette am Schlagarm sein, ein Frühstücksbrettchen statt dem gewohnten Schläger oder eine Augenklappe, die das räumliche Sehen erschwert. So kam es durchaus manchmal zu Spielen, in denen die Außenseiter die Favoriten in große Schwierigkeiten bringen oder gar gewinnen konnten. In einem spannenden und guten Finale gewannen schließlich Linus und Martin gegen Hüseyin und Mehmet, den Bronzeplatz gewannen Anton und Rainer.

Aber auch die schlechter platzierten Familien waren nicht enttäuscht und hatten viel Spaß. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019