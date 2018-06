TraditionellesSommerfest

Anzeige

Am Sonntag, 17. Juni, feiert die Markuskirche ihr Sommerfest. Traditionell beginnt dieses mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Markuskirche. Ab 11 Uhr findet das Rahmenprogramm mit Spielen rund um den mit Fähnchen geschmückten Turm der Markuskirche statt.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Steaks und Bratwürste vom Grill sowie Pommes und Salate werden angeboten, genauso wie Torten, Kuchen und Kaffee. Die jungen Besucher können sich auf Puppentheater, Kinderolympiade sowie Mal und Bastelecke freuen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Flohmarkt, bei dem die Möglichkeit besteht, die ein oder andere Rarität zu entdecken. Kuchenspenden bitte am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr oder am Sonntag in der Küche abgeben. red