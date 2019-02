Träger suchen Räume in Stadtteil-Mitte

Die zwölfjährige Sarah und die 16-jährige Maria lieben „ihr“ Zündholz: „Hier kann man sich treffen, miteinander reden oder Tischkicker spielen, außerdem helfen uns die Mitarbeiter bei den Hausaufgaben oder wenn wir Probleme haben.“ In dem Jugendtreff in der Maria-Curie-Straße scheint die Welt in Ordnung zu sein. Der Internationale Bund Mannheim (IB) als Träger hatte zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Zu den Besucher zählten Kinder und Eltern, aber auch Vertreter der Schulen, der Stadtverwaltung, Gäste von anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Rheinauer Künstlerin Bettina Mohr.

Programm mit Zirkusvorführung

An diesem Tag konnten sie sich bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde ein Bild über die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Treff im Gewerbegebiet in Rheinau-Süd machen. Geboten wurde ein buntes Programm mit einer Zirkusvorführung, Puppentheater, einem Schätzspiel sowie einen Luftballonwettbewerb. IB-Geschäftsführer Thomas Ackermann freute sich über die vielen Gäste: „Wir sind hier seit knapp zwei Jahren und fühlen und sehr wohl – auch die Kinder und Jugendlichen.“ Allerdings sei der Jugendtreff im Gewerbegebiet doch sehr abgelegen. „Und da fängt das Problem an – wir fühlen uns alle zwar sehr wohl, doch eigentlich wollen wir wo anders hin, nämlich in den Stadtteil“, sagte Ackermann. Obwohl sie gern hier seien und der Jugendtreff an sich allen gefalle, seien sie doch „zu weit ab vom Schuss“. Nach dem Stadtteilgespräch mit Oberbürgermeister Peter kurz vor dem Wahlkampf 2015 hätten sie eigentlich gedacht, dass der Jugendtreff in der Gerhard-Hauptmann-Schule ein Domizil finden könnte. Das habe sich jedoch leider nicht realisieren lassen, trotz guter Kooperation. „Es war vom Platzangebot her nicht möglich, es gab einfach keine passenden Räumlichkeiten“, bedauerte Ackermann. Für die Räume in der Marie-Curie-Straße gebe es eine Ausnahmegenehmigung, die allerdings im Frühjahr 2019 ausläuft. Doch Ackermann ist „guter Hoffnung, dass es weitergeht, entweder mit dem IB als Nutzer oder Eigentümer“. Der IB-Geschäftsführer geht davon aus, „dass das nicht zum Problem wird“.

Der Zuspruch beim Jugendtreff Zündholz sei unbestritten groß. Mehr als 80 Kinder und Jugendliche gehörten zu den regelmäßigen Nutzern. „Der Stadtteil braucht einen Jugendtreff, der Anspruch ist so hoch und wird sich noch steigern, wenn der Jugendtreff im Stadtteil ist“, vermutet Ackermann. Wegen der vielen Lkws im Gewerbegebiet und um die Kinder mittags und vor allem abends bei Dunkelheit sicher nach Haus zu bringen, hätten sie jetzt einen Shuttle-Bus organisiert. „Auch deshalb brauchen wir ein Angebot im Stadtteil, bitte helfen Sie uns bei der Suche nach einem Standort“, richtete Ackermann einen „dringenden Appel an die Politiker unter den Besuchern.“

Ulrike Kahlert, Bezirksbeirätin und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins sicherte ihm die Unterstützung aller Bezirksbeiräte zu: „Wegen der hervorragenden Arbeit der Mitarbeiter sowie Kinder und Jugendlichen, die zeitweise sogar in einem Bauwagen mit mobiler Toilette untergebracht waren. Sie haben allesamt einen langen Atem bewiesen.“

