Traubenkirsche soll weg

Das Gesicht des so genannten Kollekturwaldes im Norden des Käfertaler Waldes verändert sich in den nächsten Jahren. Die 110 Hektar große Fläche gehört der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau (ESPS). Die hat mit der im nordrhein-westfälischen Datteln beheimateten Landschaftsagentur Plus (LA Plus) einen Vertrag zur forstwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Aufwertung des Waldbestandes

...