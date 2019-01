Trauer um Erika Sohn

Sie trieb engagiert den Wiederaufbau der Lanzkapelle mit voran und unterstützte Vereine, Künstlermärkte sowie den Verein Geschichte Alt-Neckarau mit ihren selbstverfassten Gedichten: Erika Sohn (Bild) ist Ende Dezember im Alter von 93 Jahren im Niederfeld verstorben. „Uff die Schipp genumme“ und „Pälzer Rosine“ nannte sie ihre Werke, in denen sie Pfälzer Anekdoten in Reimform wiedergab und längst vergessene Sprüche und Witze wieder aufleben ließ. Zusammen mit dem Waldkirch Verlag verfasste sie vier Bücher und mehrere Kalender und erfreute so über viele Jahre die Leserschaft, die den Pfälzer Dialekt schätzt. Die Zeichnungen ihrer Tochter Linde Sohn, die die Bücher und Kalender mit ausschmückte, unterstreichen die dichterische Ader der Niederfelderin. Mit viel Elan hatte sich Erika Sohn ab dem 61. Lebensjahr dem Schreiben gewidmet. Auf Hobbymärkten sowie Veranstaltungen in den Stadtteilen hatte sie Ereignisse kommentiert und Eröffnungsgedichte vorgetragen. mai (Bild: Schulte)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019