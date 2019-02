„Traumtänzer“ im Lummerland

Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. So stand jetzt vor dem Umzug durch Sandhofen am Fasnachtsdienstag die Prunksitzung der SKV-Karnevalabteilung Stichler an. Mit strahlendem Lächeln zog Prinzessin Michelle I. beim „Heimspiel“ mit ihrem Gefolge ein.

Den ersten Hingucker gab es beim Auftritt der Krümelgarde, die von den Zuschauern in der ausverkauften SKV Halle mit viel Applaus bedacht wurde. Mit Muriel Strübbe können die Stichler auf eigenen Nachwuchs zurückgreifen. Mit ihrer Bütt, in der sie spaßig von Erlebnissen der Urgroßeltern erzählte, brachte sie die Gäste zum Lachen. Als „Schlagerfuzzi“, mit der von ihm bekannten Geste des Hochhebens seiner Gitarre, stand Günter Dudenhöfer auf der Bühne. Das war es dann aber auch fast schon mit den bekannten Büttenrednern.

Einer der erwarteten Höhepunkte mit dem Musikprofessor Beidinger fiel aus. Das Duo Babbel net, Horst „Hotte“ Siegholt und Peter „Pit“ Karg, zeigte sich etwas irritiert über das doch sehr zurückhaltende Publikum. Geschunkelt wurde den ganzen Abend nicht, was vielleicht auch an der Liedauswahl lag – unter dem Motto „Ballermann trifft Fasnacht“. Lediglich Horst Karcher hatte die passende Musik im Gepäck.

Laute Guggemusiker

Beste Stimmung kam dennoch auf, etwa bei Barbara Boll mit ihrem Partner Matthias oder Peter Lingenfelder alias „Tal Ötzi“. Zwischen Schlagern und Ballermann-Hits zeigte die Garde hervorragende Tänze. Schön anzusehen waren die Vorführungen der Solisten der Garde. Das Männerballett „Traumtänzer“ entführte die Gäste mit seiner Aufführung ins Lummerland zu Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Richtig laut wurde es beim Auftritt der Guggemusiker Newwlfezza.

Hoheitlichen Glanz verströmte das Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II.. Der Prinz bedankte sich auch im Namen von Daniela I. bei Muriel Strübbe. Sie stellte die Gage eines Auftritts für die sozialen Projekte der beiden zur Verfügung. Dass die 15-Jährige auf das Geld verzichtete, das ihr Taschengeld sicher gut aufgebessert hätte, belohnten die Gäste mit großem Applaus.

Als Geschenk bekam Daniela I. einen großen Sack mit Tierfutter, den Präsident Karlheinz Wetzel mit einer Sackkarre auf die Bühne fuhr. Ganz gentlemanlike ließ Marcus Merz von der Prinzengarde nicht zu, dass die Stadtprinzessin das Tierfutter von der Bühne schleppen musste.

Traditionell nahmen die Fasnachter der KG Grün-Weiß Schönau mit einer großen Abordnung teil – angeführt vom Präsidenten Andreas Ellwanger. Zu den Besuchern gehörte Tamara I., Lieblichkeit des CCW. Auch sie überbrachte mit strahlendem Lächeln und lauten „Ahoi“-Rufen die Grüße ihres Vereins. Begleitet wurde sie vom Präsidenten Rolf Remmele und den Tontauben. „Wir sind ohne Geschenk bekommen, dafür singen die Tontauben für Dich jetzt kostenlos“, hob Rolf Remmele hervor.

Singend brachte auch Céline Bouvier das Publikum in Stimmung. Sie gehört bei der Prunksitzung der Sandhofener Fasnacht schon zu den Stammgästen. Schade nur, dass der Schautanz der Aktiven-Garde am Schluss etwas unterging. Sitzungspräsident Oliver Strübbe führte gekonnt durch den Abend, den die Gruppe Fullhouse Music begleitete.

