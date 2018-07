Trend auf der Bühne: Hip-Hop und Capueira

Anzeige

Es ist eines der ältesten Stadtteilfeste in Mannheim: Bereits zum 44. Mal lädt der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld am Samstag, 21. Juli, die Mannheimer zum Sommerfest in den August-Bebel-Park (Rottfeldstraße) ein.

Europaabgeordneter Peter Simon, Bundestagsabgeordneter Lars Castellucci und Landtagsabgeordneter Boris Weirauch haben die Schirmherrschaft für das Fest übernommen. Neben der Neckarauer Stadträtin Marianne Bade werden weitere Mitglieder der SPD-Gemeinderatsfraktion vor Ort sein. Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer und die Stadträtinnen Helen Heberer, Marianne Bade, Lena Kamrad, Andrea Safferling, Claudia Schöning-Kalender und Stadtrat Boris Weirauch freuen sich auf Gespräche mit den Besuchern. Die Organisatoren haben ein Musik-, Sport- und Kulturprogramm zusammengestellt. Das Fest wird von den Hip-Hop-Street-Dance-Gruppen „Mini Rangers“ und „Crazy Kids“ vom Jugendhaus Erlenhof eröffnet.

Ein Auftritt der „Mannheim Old West Squares“ schließt sich an. Die „Hip-Hop-Girls“, die Gruppe „No Stuff“ und „Lil’Bouncers“ des TV 1884 Neckarau werden ebenfalls die Bühne rocken. Das Rhein-Neckar-Theater garantiert einen Auftritt und erstmals auf dem Sommerfest ist eine Tanzgruppe der Academia Internacional de Capoeira Mannheim dabei. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Am Grill steht Bezirksbeirat Klaus Hesse mit seinem Team. Als Schankwirt ist Hartmut Richardt mit seinem Team im Einsatz. Am Kaffee- und Kuchenstand bieten Uschi Adam, Käthe Bucher und Ursula Lauer Kuchen an, die Margit Nellen und Stefan Strauch organisiert haben. Für Kinder lockt ein buntes Programm, das von Sabine Leber-Hoischen und ihrem Team betreut wird.