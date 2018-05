Trickfiguren geben Ton an

Anzeige

Es sind wahre Ohrwürmer: Lieder aus „Dschungelbuch“, „Arielle“, „Tarzan“, „Die Schöne und das Biest“ und vielen anderen Werken von Walt Disney. Auf solche Melodien aus der Welt des Zeichentrickfilms dürfen sich die Besucher freuen, die am Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, in den Gemeindesaal der Gartenstädter Gnadenkirche, Karlsternstraße 1, kommen. Präsentiert werden die Stücke „als Chorarrangements, die die Gäste so bestimmt noch nicht gehört haben“, versprechen die Veranstalter: „Ein Abend zum Erinnern, zum Genießen und zum Mitsingen. Wie die Filme auch – ein Spaß für die ganze Familie.“

Art-im-Takt, der Chor der Freilichtbühne Mannheim, wirkt ebenso mit wie die Solisten Lena Sefrin, Pia Valentin, Ralf Schüürmann und Phillip Valentin. Begleitet werden sie von Ryoko Aoyagi (E-Piano), Maria Karch (Violine), Marius Walter (E-Bass) und Gerd Nemet (Schlagzeug). Leitung und Moderation hat Thomas Nauwartat-Schultze.

In der Pause werden Getränke und Brezeln zum Verkauf angeboten. Karteninfos gibt es unter der Telefonnummer 0621/76 281 00 oder per E-Mail an tickets@flbmannheim.de. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen nichts. bhr