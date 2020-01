„Trittsteine“ auf dem Weg zu einem Wir-Gefühl

Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Evangelischen ChristusFriedenGemeinde wurde Monika Ortmann mit dem „ChristusFriedenEngel“ geehrt. „Was in der ehemaligen Christusgemeinde gute Tradition war, wird damit bereits zum siebten Mal in der 2013 fusionierten Gemeinde fortgesetzt“, erklärte Pfarrerin Maibritt Gustrau.

Mit dem ChristusFriedenEngel, der an den weithin sichtbaren Erzengel Michael auf dem Turm der Christuskirche erinnert, werden Gemeindemitglieder ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagiert haben. Geehrt wurde Monika Ortmann für ihre „verlässliche und umsichtige Leitung“ der circa 30 Kirchenhüter der Christuskirche, die von März bis November Ansprechpartner für bis zu 6000 Besucher pro Jahr sind. Außerdem hat die 73-jährige ehemalige kaufmännische Angestellte und Leiterin der Dienstleistungsabteilung bei Boehringer beim Mannheimer Bibelprojekt Korrektur gelesen und die Abschreiber betreut. Ortmann war zudem Mitglied im Wahlausschuss, hat die Mitgliederliste überprüft und bei den Gemeindeversammlungen Protokoll geführt.

Zweites Zeitzeugenbuch im März

In ihrer Neujahrsansprache ging die Vorsitzende des Ältestenkreises, Brigitte Hohlfeld, noch einmal auf die Fusion der Christus- mit der Friedengemeinde ein: „Masterplan“ sei es gewesen, „die Fusion so zu entwickeln, dass trotz der unterschiedlichen Ausgangslage und der gewünschten Schwerpunkte in den beiden Kirchen ein Wir-Gefühl entsteht“. Das sei „nicht immer reibungslos verlaufen“ aber dank der guten Zusammenarbeit der Pfarrer Maibritt Gustrau und Stefan Scholpp mit dem Ältestenkreis und der Gemeindeversammlung „im Wesentlichen gelungen“.

Hohlfeld zählte die „Trittsteine“ auf dem Weg dahin auf: Pfarrer Scholpp hatte im Reformationsjahr 2017 das Mannheimer Bibelprojekt initiiert, „eine wichtige Klammer für Gemeinde mit Sogwirkung auf die Stadtgesellschaft“. In der Friedenskirche konnte Pfarrerin Gustrau durch den „Gottesdienst für Große und Kleine“ neue Gottesdienstbesucher gewinnen. Um besonders junge Menschen anzusprechen, wurden Ehrenamtliche als Seelsorger ausgebildet. Auch durch die von Pfarrer Scholpp an der Christuskirche etablierten „Evensongs“ wurden neue Besucherkreise erschlossen. Neuestes Projekt ist die Intensivierung der Kinder- und Jugendarbeit. Nach Zustimmung des Ältestenkreises und Unterstützung durch Sponsoren ist das erste Jahresgehalt für einen Kinder- und Jugendreferenten gesichert. Auch Hohlfelds eigenes Projekt – Zeitzeugen berichten über Ereignisse zwischen 1933 und 1955 – konnte mit Unterstützung durch die Stiftung „Christuskirche – Kirche Christi“ des Kulturamtes und des Landesbischofs verwirklicht werden. Ein zweites Zeitzeugenbuch wird am 20. März in der Christuskirche vorgestellt.

Als Zukunftsaufgaben nannte Hohlfeld „die Weiterentwicklung der ChristusFriedenGemeinde“ und „Schärfung der Profile beider Kirche“. Zentrale Aufgabe sei die Umgestaltung des Gemeindehauses an der Friedenskirche, was auch eine Veränderung der Kirche selbst bedeute. „Dieser Komplex wird ein Teil des gemeinsamen Weges der Kooperationsregion Mitte und die Vernetzung unserer Gemeinde mit den benachbarten Gemeinden und der Stadtgesellschaft vorantreiben – unabdingbar in Zeiten, in denen die Mitgliederzahl der Kirchen schwindet und viele Menschen eine Stelle suchen, wo sie andocken können“, betonte Hohlfeld. Der Neujahrsempfang wurde musikalisch umrahmt von einem Bläser-Quartett.

