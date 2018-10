Trommelpalast bietet neue Kurse an

Im Trommelpalast werden ab Oktober zum wiederholten Male vielzählige neue Kurse angeboten. Kinder ab zwölf Jahren können sich in der Samba-Reggae-Gruppe anmelden. Mit unterschiedlichen Instrumenten, welche nicht sofort gekauft werden müssen, werden Spieltechniken beigebracht und verschiedene Rhythmen kennengelernt. Der erste Kurs beginnt, sofern fünf Anmeldungen eingetreten sind, am Mittwoch, 17. Oktober ab 16 Uhr. Ab Donnerstag, 18. Oktober, um 18.15 Uhr bietet der Trommelpalast einen einstündigen Bongo-Crash-Kurs an. Für fortgeschrittene Trommler gibt es eine Gruppe für orientalische Percussion. Weitere Infos unter www.trommelpalast.de jwe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018