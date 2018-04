Ulrike Höfer spielt Mozart-Klaviersonaten

Anzeige

Im Rahmen der Kulturveranstaltungen am Sonntagnachmittag im Lanzcarré/Avendi, Landteilstraße 29, 1. OG, spielt die Pianistin Ulrike Höfer am Sonntag, 8. April, 16 Uhr, von Mozart die Sonate a-moll KV 310, die Sonate C-Dur KV 309, eine der in Mannheim komponierten Sonaten, sowie die zwölf Variationen C-Dur KV 265 über das französische Lied: „Ah, vous dirai-je, Maman“. Die im Lindenhof geborene und aufgewachsene Pianistin, Förderpreisträgerin der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz und Stipendiatin des Richard-Wagner Verbandes, ist Dozentin an der Musikhochschule Freiburg und kommt regelmäßig zu Konzerten in ihre Heimatstadt Mannheim und in die Region. Kritiker loben die hohe Sensibilität und technische Brillanz ihrer Mozartinterpretation. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine sind am 15. April, 17 Uhr, Paul-Gerhardt Kirche, Ludwigshafen-Rheingönheim und im Gemeindezentrum hinter der Kirche, 6. Mai,17 Uhr, Kulturkirche Epiphanias, Andreas-Hofer-Straße in Feudenheim. aph