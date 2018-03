Ulrike Kahlert übernimmt Spitze

Anzeige

Auch der Kreisvorsitzende Wolfgang Katzmarek, der als Versammlungsleiter auf die Rheinau gekommen war, sowie Bürgermeister Lothar Quast hoben die Rolle und die Verdienste von Stefan Rebmann hervor. In ihrem Rechenschaftsbericht für den Bezirksbeirat betonten Ulrike Kahlert und Hans-Joachim Rickel die gute Zusammenarbeit mit Stadtrat Thorsten Riehle. Als Neu- Rheinauer habe er sich schnell in die Themen vor Ort eingefunden. Für uns ist das ein Glücksfall, nun einen engagierten Mitstreiter an unserer Seite zu haben.

Dass dies in der praktischen Arbeit direkte Auswirkungen hat, zeigte sich im Laufe der Diskussion, als es inhaltlich um den Wegfall der Post in Rheinau ging. Nur noch mit einer kleinen Filiale in der Relaisstraße werden Pfingstberg, Casterfeld, Rheinau und Rheinau-Süd versorgt. „Ein absolutes Unding“, erklärte Ulrike Kahlert. Thorsten Riehle schlug vor, direkt den Vorstand und den Aufsichtsrat der Deutschen Post anzuschreiben und nicht nur auf die Situation hinzuweisen, sondern die Gremien nach Rheinau einzuladen.

In den Vorstand wurde Markus Schwarz-Riehle als Kassier und Karin Meier als Schriftführerin gewählt. Insgesamt acht Beisitzer komplettieren den Vorstand. „Das ist eine gute Basis für die Arbeit in den nächsten Jahren“, so das Fazit von Ulrike Kahlert: „Der Vorstand ist quer durch alle Lebensabschnitte gemischt und mit drei Generationen auch für die Zukunft bestens aufgestellt. „Jetzt geht es an die Arbeit“, rief die neue Vorsitzende den Genossen zu. red

