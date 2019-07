Umdenken bringt die Lösung näher

„Ich kann schon bis 20 rechnen“, sagte ein Erstklässler voller Stolz. Und auf die Frage, was denn die größte Zahl sei, die er kennt, antwortete er: „100 Millionen.“ Irgendwo dazwischen lag die Lösung, um die es ging: Wie viele Gummibälle sind in der Glasvase? Die stand im Foyer der Schönauer Hans-Christian-Andersen-Grundschule auf einem Tisch – und war der Mittelpunkt des ganzen Vormittags. Die Vase zog die Schüler in jeder Pause magisch an. „Sternstunden der Mathematik“ war zu Gast in der Schule und präsentierte das Programm „Mathe.Forscher“.

„Die Gummibälle können wir doch einfach zählen“, so die Idee eines Schülers. Das Problem war nur: Die Kinder durften zwar die Vase anfassen, nicht aber die Bälle darin. Kreativität war also gefragt, und die hatten die Schüler auf alle Fälle. Einer schlug vor, den Behälter einfach auszuleeren und die Bälle dann zu zählen. Ein anderer hob die Vase an und schaute von unten, ob da nicht ein Zettel mit der Lösung klebt. Und ein dritter meinte voller Vorfreude, dass da so viele Bälle drin seien, wie es Schüler an der Schule gebe: „Am Ende bekommt doch jeder einen Gummiball“, argumentierte er.

All diese Antworten waren genau das, was Christiane Benz und Matthias Heidenreich wollten. Die beiden begleiten das wissenschaftliche Projekt „Mathe.Forscher“. Sie wollen den Unterricht lebendiger gestalten und an Alltagserfahrungen anknüpfen. „Mathematik besteht nicht nur aus Zahlen und Rechenzeichen, sie hat auch einen Bezug zur realen Welt“, so Benz. „Wir wollen keine menschlichen Rechenmaschinen heranzüchten, viele mathematische Aufgaben lassen sich auf einfacheren Wegen lösen.“

Komplizierte Formeln unnötig

Was Benz und Heidenreich nicht möchten, ist das genaue Berechnen der Kugelanzahl. Über das Gewicht von Vase und Bällen lässt sich das bewerkstelligen – ebenso wie über das Volumen eines Gummiballes und den räumlichen Daten der zylindrischen Vase. Mit komplizierten Formeln und der magischen Zahl Pi „kommt das ganz nah ran“, sagte Heidenreich.

Dass es auch einfacher geht, bewiesen in der Pause wieder die Schüler. „630 Bälle sind da drin“, sagte einer – und erklärte: „Da sind neun Reihen Bälle übereinander, und wenn man von oben drauf schaut, sind es 70 Bälle, also 9 mal 70: Das sind 10 mal 70 minus 1 mal 70, also 700 minus 70, macht dann 630 Bälle“, rechnete er vor.

Auch so könne Mathematik sein, sagte Benz: „Es braucht keine komplizierte Formel für einfache Alltagsaufgaben, wenn man eine mathematische Strategie hat“ und kreativ denken könne. Genau das sollen die Lehrer mit den Kindern erreichen.

Mit Tetris, Ubongo und auch mit Lego lernten sie an diesem Tag, umzudenken. So stecken in schier unlösbaren Problemen plötzlich ganz einfache Antworten. Das betrifft insbesondere das räumliche Vorstellungsvermögen. Und darum ging es. Dass der letzte Stein bei Tetris und Ubongo nicht in die Form passen wollte, war zum Verzweifeln. Und alle anderen Steine passten auch nicht. Aber dann kam Alina die Idee: Einfach den Stein umdrehen, und schon passt er.

Für den zweiten Teil der Aufgabe bekamen sie ein neues Blatt, mit einer schwierigeren Form. Mia-Sophie machte eine geniale Entdeckung: „Dreh mal das Blatt um, das ist doch dieselbe Form wie eben, nur auf dem Kopf.“ Und so schob Alina nur die fertige Form vom ersten auf das zweite Blatt, in weniger als fünf Sekunden war die Aufgabe gelöst, während bei den anderen in der Klasse die Köpfe rauchten: „Frauen-Power“, freuten sich die beiden – und verlangten eine neue Aufgabe.

Am Ende des Vormittags wurde das Ergebnis gelüftet: 555 Gummibälle waren in der Vase. „Genau schätzen kann das keiner, und genau berechnen auch noch keiner“, so Heidenreich, „aber einige der Schüler haben schon sehr gute kreative Ideen, um dem Ergebnis ganz nah zu kommen.“ Und dennoch, ein Schüler lag genau richtig: Am Ende bekam jeder einen Gummiball.

