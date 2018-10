Unternehmer und Menschenfreund

Er war ein angesehener, erfolgreicher Unternehmer – und ein großzügiger Mäzen: Friedrich Werner wurde gestern auf dem Friedhof Neckarau zu Grabe getragen. Um ihn trauern seine Frau Anita, seine Kinder, Enkel- und Urenkel sowie zahlreiche Freunde und Weggefährten.

Friedrich Werner, der am 12. März 1922 bei Bingen geboren wurde, studierte in Mainz und Köln Jura und gründete 1951 nach Kriegsdienst und Gefangenschaft, Studium und Promotion ein Schuhgeschäft mit der Idee: „Schuhe auf Kredit, sofort zum Mitnehmen, ein Drittel Anzahlung, Wochenrate zwei Mark, nur Verdienstbescheinigung und Kennkarte notwendig“ – so ein damaliges Inserat. Bald hatte er 23 Filialen in besten City-Lagen, die er jedoch auf dem Höhepunkt seines Erfolgs verkaufte. 1972 begründete er eine Kette von am Ende 22 Schuh-Fachmärkten, die er schließlich ebenfalls an Woolworth verkaufte.

Christliches Elternhaus

Geprägt durch sein christliches Elternhaus und die Erfahrung eines behinderten Kindes, nutzte Werner seinen wirtschaftlichen Erfolg, um bescheiden und in aller Stille Gutes zu tun. 1997 gründete er eine Stiftung. Sie unterstützt unter anderem die Lebenshilfe für geistig behinderte und den Wiederaufbau der Alten Neckarauer Trauerhalle. In die Geschichte Neckaraus schrieb er sich durch Unterstützung der Sanierung des historischen Friedhofsensembles ein; 200 000 Euro gab er dazu. Dafür wurde Werner, verheiratet mit der gebürtigen Neckarauerin Anita Baron aus der Katharinenstraße, 2005 bereits Ehrengänßzinnß-Esser des Vereins Geschichte Alt-Neckarau.

Auf das Geheimnis seiner großen Lebensleistung angesprochen, antwortete er bei der Verleihung der hohen Ehrung: „Ich habe mein Leben lang gearbeitet und Geld verdient, aber auch immer Gutes tun wollen.“ Und fügte bescheiden hinzu: „Ich habe nur meine Verantwortung wahrgenommen.“ Über die Ehrung des Heimatvereins freute er sich damals sehr. „Selten ist mir eine solche Auszeichnung widerfahren. Ich werde mich auch künftig um die Geschichte und die Geschicke Neckaraus kümmern.“

In der Traueranzeige des Förderkreises Alte Neckarauer Friedhofskapelle zum Tode des Mäzens ist zu lesen: „In tiefer Trauer und Dankbarkeit verabschieden wir uns von unserem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Er hat mit enormen persönlichen finanziellen Mitteln die aufwendige Restaurierung erst ermöglicht!“ mai

