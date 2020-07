Unterricht für Konfirmanden

Nach den Sommerferien startet der neue Konfirmandenjahrgang in der MarkusLukas-Gemeinde. Dabei werden alle momentan in der Corona-Zeit nötigen Regeln beachtet, verspricht die Gemeinde. Unterricht ist mittwochnachmittags. Einmal im Monat gibt es zudem ein besonderes Ereignis, das auch an Samstagen stattfinden kann. Termine dazu werden im September bekanntgegeben. Eine viertägige Freizeit sowie Besuche in sozialen Einrichtungen gehören genauso zum Programm wie die Rallye „Galiläa“ und Begegnungen mit Konfirmanden der Nachbargemeinden.

Eine Anmeldung zum Konfirmandenunterricht ist bis Ende Juli erforderlich über das Pfarramt der MarkusLukas-Gemeinde, Tel. 0621/28 00 01 39, oder per Mail an die Adresse Markusgemeinde@ekma.de. Die Gemeinde schickt dann ein Anmeldeformular zu. scho

