Unterstützung beim Einkauf

Der SPD-Kreisverband Mannheim organisiert in den Stadtteilen Nachbarschaftshilfen, insbesondere für Risikogruppen des Coronavirus. Es wurden dafür Hilfspaten aus der Partei in jedem Stadtteil identifiziert, die sich bereiterklärt haben, die Hilfen zu organisieren, und zuverlässig sind: „Die SPD Mannheim ist eine Organisation, die in jedem Mannheimer Stadtteil verantwortliche und hilfsbereite Menschen zu ihren Mitgliedern zählt. Diese Organisationskraft aktivieren wir, um insbesondere den Älteren und Anfälligen in unserer Gesellschaft unbürokratische Hilfen anzubieten und jene, die helfen wollen, vor Ort zu koordinieren“, so Kreisvorsitzende Isabel Cademartori.

Menschen, die Hilfe beim Einkauf oder ähnliches benötigen, können sich auf unserer Homepage www.spdma.de/corona registrieren oder sich telefonisch unter 0621/293 2090 von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr melden. Auch diejenigen, die mithelfen wollen, können sich auf der Homepage registrieren und werden in die Hilfsgruppe integriert. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020