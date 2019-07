Unwetter fegt über Sportanlage

Erst der Schock und dann das Vergnügen. Die Neckarauer Tennisabteilung des VFL Kurpfalz hat nach den Unwettern am Freitag und erheblicher Schäden auf der Sportanlage am Samstag dennoch ein fröhliches Sommersfest auf die Beine gestellt. Unter der Regie der neuen Abteilungsleiter – Sandra Stolze und Kerstin Gonsinger – trafen sich Abteilungsmitglieder, Mitglieder der Fußball- sowie Breitensportabteilung sowie viele Gästen, auch um das 40-jährige Bestehen des Vereins zu feiern. Nachdem am Freitag alle Vorbereitungen getroffen waren und die Kombination aus Stürmen und Starkregen die Hoffnung auf ein tolles Jubiläumswochenende zunächst zerstörte, packten die Vereinsmitglieder erneut an. Nach dem Motto „Jetzt erst recht“ wurden dank zahlreicher, unermüdlicher Helfer neue Zelte angeschafft und alles wieder liebevoll aufgebaut.

So feierten schließlich doch über 200 Gäste am Samstag eine tolle Party. Anfangs noch mit etwas Regen kam später sogar noch die Sonne heraus und alle Anwesenden genossen das Beisammensein mit dem internationalem Essensangebot und Live-Musik bis in den Morgen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019