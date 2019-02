Valentinstag bei den Gemeinden

Zum Valentinstag am 14. Februar hat sich die evangelische Kirche wieder einiges einfallen lassen. Auch im Mannheimer Osten gibt es an diesem Tag besondere Angebote für Liebende. So bittet die Wallstadter Petrusgemeinde um 18.30 Uhr zum Abendgottesdienst mit dem Titel „. . . weil ich so sein darf, wie ich bin“ in die Petruskirche (Mosbacher Straße 14). Paare können den Gottesdienst bei Saxofonklängen und Kerzenlicht in romantischer Stimmung erleben.

Zum Filmevent in St. Hildegard (Dürkheimer Straße 88) lädt die Evangelische Gemeinde Käfertal um 19 Uhr ein. Angesprochen sind hier ebenfalls Paare, solche, die es werden wollen, sowie Singles. anma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019