VdK weiter mit Zuwachs

Der Vorstand des VdK-Innenstadt konnte sich wieder einmal über ein großes Besucherinteresse auf seiner Jahreshauptversammlung freuen. Insgesamt 64 Mitglieder hatten sich zu der Veranstaltung im großen Saal des Ida-Scipio-Heims eingefunden. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter erneut für diesen Versammlungsort entschieden.

Das Grußwort für den Sozialverband übernahm Michael Knoch, Schatzmeister im Bezirksverband Nordbaden. Renate Baumbusch verwies anschließend in ihrem Jahresrückblick auf ein erfolgreiches VdK-Jahr. „Unsere Ausflüge waren ausgebucht, die Informationsveranstaltungen waren allesamt gut besucht“, betonte die erste Vorsitzende.

Zudem konnte sich der VdK Innenstadt über 65 neue Mitglieder in den eigenen Reihen freuen. „Dieses Jahr liegen sogar schon 14 Neuanmeldungen vor“, so Baumbusch. Derzeit steht der Ortsverband bei 631 Mitgliedern. „2018 gibt es darüber hinaus eine neue Regelung vom Landesverband“, wie sie verriet. Wer umziehe und nicht mehr in der Innenstadt wohne, werde automatisch in den dann zuständigen Ortsverband umgemeldet. „Außer er gibt an, dass er bei uns im Ortsverband der Innenstadt bleiben möchte“, wie sie unterstrich.