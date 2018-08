„Vergessener Stadtteil“ mit Ideen für die Zukunft

Menschen bei Festen und Aktionen zusammengebracht, Hilfsangebote eingerichtet, das Gemeinschaftsgefühl gestärkt: Im Wohlgelegen, einst als vergessener Stadtteil bezeichnet, hat sich etliches zum Positiven verändert. Nach acht Jahren intensiver Quartierarbeit zog der Caritasverband jetzt für die Projektträger im Bürgercafé zufrieden Bilanz. Um Erfolge zu sichern, so der Appell, gelte es, weiter am Ball zu bleiben. Wege in die Zukunft weist das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept aus der Feder von Quartiermanager Benjamin Klingler, das mit vielen Akteuren vor Ort erstellt wurde.

Schönau, Rheinau, Wohlgelegen: Mit den Quartierbüros, so Regina Hertlein und Sigrid Kemptner vom Caritasverband, sei man dezentral gut aufgestellt. „Schon immer ist es Aufgabe der Kirchen gewesen, stadtteilbezogen zu arbeiten und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen für ihr Umfeld zu stärken“, sagen sie und fügen hinzu: „Wir sind stolz auf unsere Quartierbüros“. Mit dem Integrierten Handlungskonzept in der Tasche könne man sich allemal mit anderen Quartier-Projekten gut messen.

50 000 Euro für eine Vollzeitstelle investiert allein der Verband. Dazu kommen Gelder und Sachmittel der Wohnungsbaugesellschaft GBG (30 000 Euro) und der örtlichen Seelsorgeeinheit sowie rund 15 000 Euro an Drittmitteln – ein „Leuchtturmprojekt für die Zusammenarbeit“, lobt Hertlein: „Es wurden damit Strukturen geschaffen, wo wir Erfolge sehen, die weiter geführt werden müssen“.

Hausaufgabenhilfe, CaféMittag, Einkaufs-Shuttle, offenes Bücherschränkchen, freies WLAN, 1-Euro-Essen, Eltern-Kind-Zentrum, Feste und Veranstaltungen – all dies haben ehrenamtlich Tätige im Stadtteil mit dem Quartierbüro gemeinsam geschaffen. Nun möchte der Caritasverband das Projekt gerne weiter finanzieren. Aber: „Wir haben die Erwartung, dass sich die Stadt in Anerkennung dessen, was wir hier für die Kommune tun, anteilig beteiligt“, sagt Hertlein.

Vier Zukunftsfelder

Basis für die künftige Arbeit ist das Integrierte Handlungskonzept, das Erfolge der Vergangenheit auflistet und vier Zukunftsfelder definiert: So bleiben Bildung und Familie, der kulturelle Austausch, das Wohnumfeld und die Vernetzung aller Akteure weiter im Fokus. Man habe zwar vieles erreicht, „aber genügend Baustellen sind noch offen für viele Jahre“, so Benjamin Klingler. Nach wie vor sei der Stadtteil ein „schwieriger Standort“ mit sozialen Problemen, wie Zuwanderung, kommunalen Flüchtlingen, einem hohen Anteil an Alleinerziehenden und älteren Menschen.

Es fehlen Krippenplätze, Angebote für Jugendliche und Senioren, niederschwellige Sprach- und Orientierungskurse für Neuzugezogene. Mehr Freizeitangebote für den Nachwuchs, Betreuung von Kleinkindern, kulturelle Austauschmöglichkeiten, Begrünung des Stadtteils und mehr Vernetzung mit Akteuren, insbesondere Gewerbetreibenden – das sind einige der Ziele, die das Quartierbüro angehen will.

Urban Gardening in Form von Hochbeeten, die Gestaltung eines Lauftreff/3000-Schritte-Wegs, die Umgestaltungen von Nebenius- und Eisenlohrplatz sind weitere Bausteine der Stadtteilentwicklung. All dies umzusetzen „benötigt eine professionelle Struktur vor Ort, welche das ehrenamtliche Engagement stützt und vor allem bei Schwierigkeiten und Problemen helfend eingreifen kann“, sagt Klingler. Nur so könne man das Images des „vergessenen“ Stadtteils in ein lebenswertes Quartier trotz Hindernissen ändern.

