Verkauf für Bolivien

Anzeige

Kinderkleidung in unterschiedlichen Größen und jede Menge Spielsachen, Bücher, Playmobil, Lego – das alles gibt es am morgigen Samstag, 17. März, von 11 bis 16 Uhr im Gemeindehaus von St. Jakobus, Rheingoldstraße 11. Verkäufer können bereits ab 10.15 Uhr in den Saal, um ihre Stände aufzubauen.

Ab 11.30 Uhr sind Mädchen und Jungs zu Osterbasteleien und Kinderschminken eingeladen. Um 13.30 Uhr kommt Kasperle zu Besuch, er lenkt die kleinen Gäste ab, damit die Großen in Ruhe an den Verkaufständen stöbern können. Mit dem Erlös aus Standgebühren, Eintopfessen, sowie Kaffee- und Kuchenverkauf wird ein Projekt im bolivianischen Andenhochland unterstützt, bei dem Nähkurse für Frauen , die von Einheimischen geleitet werden, finanziert werden können. Im Freien können übrigens Tische ohne Voranmeldung zu den üblichen Gebühren aufgestellt werden. mai