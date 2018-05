„Verkaufen steht nicht im Vordergrund“

Anzeige

Hubert Förster liebt das Reisen. Seine Eindrücke verarbeitet der 1937 in der Oberlausitz geborene Künstler in seinen Zeichungen und Gemälden. 55 Werke stellt der ehemalige Ingenieur nun im Steubenhofhotel aus. Gemalt habe er eigentlich schon seit seiner Kindheit, berichtete er auf der Vernissage. „Meine Eltern haben Talent immer schon gefördert“, erinnerte er sich. Noch vor dem Mauerbau war die Familie aus der DDR in den Westen geflüchtet.

„Meine Eltern arbeiteten als Gastronomen in Heidelberg und ich studierte später Elektrotechnik in Mannheim“, berichtete Förster. In seiner Berufszeit habe er viele Länder bereist. Sechs Jahre Brasilien und 15 Jahre in Venezuela hätten ihn geprägt. „Die lebenslustigen Menschen haben mich beeindruckt“, verriet er. Viele Erlebnisse habe er über seine Bilder verarbeit. Dabei ist Hubert Förster ein Multitalent.

Er spricht neben Spanisch noch Portugiesisch, Griechisch „und natürlich Englisch“, wie er betonte. Er sei ebenso ein begeisterter Amateurfilmer. „Ich habe bereits 100 Naturfilme gedreht“, erzählte er. Doch das Zeichnen und Malen sei seine Leidenschaft. „Mindestens zweimal pro Woche stehe ich vor meiner Staffelei“, meinte Hubert Förster. Wenn er ein Thema habe, bleibe er dran.