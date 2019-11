Verneigung vor einer Jazz-Legende

Eine aufrichtige Verneigung vor einer einflussreichen Legende: „Dieses Stück hat Ella Fitzgerald mit ihrem wunderbaren Scat-Gesang 15 Mal aufgenommen. Ich habe es mit 13 Jahren das erste Mal gehört, es hat den Wunsch von mir geweckt, Jazz-Sängerin zu werden“, erklärte Nicole Metzger in Bezug auf die Nummer „How High The Moon“. Für Metzger war das der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft. Um dem großen Genre-Vorbild zu huldigen, gastierte die Sängerin mit ihren beiden Kolleginnen Julia Nagele und Janice Dixon samt Begleitband mit dem Programm „Tribute To Ella“ in der Kulturkirche Epiphanias.

Aufgestiegen zum Star

Aufgewachsen war Ella Fitzgerald, die im Juni 1996 an den Folgen einer Zuckerkrankheit verstarb, in prekären Verhältnissen. „Als sie jung war, hatte sie ein schweres Leben. Aber sie kam nach oben und hat Karriere gemacht. Sie ist meine Lieblingssängerin“, bekannte Janice Dixon.

In der evangelischen Kulturkirche Epiphanias stimmte sie die Lieder „Cheek To Cheek“, „The Nearness Of You“ und „It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)“ an. Zuvor hatten die drei Sängerinnen mit der Nummer „Summertime“ von George Gershwin das Themenkonzert im voll besetzten Gotteshaus eröffnet. Danach brachte jede der drei Jazz-Ladies solistisch mehrere Blöcke mit je drei Stücken zu Gehör.

Im Hintergrund zupfte Mini Schulz, der eigens aus Stuttgart für die Hommage an Ella Fitzgerald angereist war, den Kontrabass. „Ich bin der Veranstalter der Jazz Open in Stuttgart, die habe ich vor 14 Jahren gekauft“, verriet der Bassmann. Im Juli traten im Rahmen des Festivals „Jazz Open“ die ins Scheinwerferlicht zurückgekehrte Christina Aguilera und Bob Dylan in der Schwabenmetropole auf. In der Feudenheimer Epiphaniaskirche unterstützte Mini Schulz die musikalische Feierstunde für Ella Fitzgerald als Kontrabassist.

Dort brachte das souveräne Ensemble, vervollständigt durch Schlagzeuger Patrick Manzecchi und Pianist Daniel Prandl, mehrere Blöcke an Liedern zu Gehör wie „Undecided“, „Comes Love“, „Nature Boy“ und „I Got It Bad“. Entstanden ist das Programm „Tribute To Ella“ auf Initiative des Mannheimer Star-Trompeters Thomas Siffling, der seit September 2018 den Jazz-Club „Ella & Louis“ im Keller des Rosengartens betreibt und nach einem passenden Programm für seine Bühne suchte.

Inspirierendes Vorbild

Mit verhaltener Begleitung von Pianist Daniel Prandl intonierte Sängerin Nicole Metzger den Song „Sophisticated Lady“. Unter einer „sophisticated lady“ versteht man eine kultivierte Dame mit Bildung, Stil und guten Umgangsformen. „Mich hat Ella immer fasziniert, wie neuartig sie gedacht hat, was Jazz-Gesang alles bedeuten kann“, schilderte Sängerin Julia Nagele ihre Gedanken zu ihrem inspirierenden Vorbild dem Publikum. In seiner Tonalität klang der Song „The Man I Love“, angestimmt von Janice Dixon, leuchtend wie eine Großstadtnacht. Außerdem sang das Trio noch Stücke wie „It Ain’t Necessarily So“, „Mack The Knife“, „A-Tisket, A-Tasket“ und „Blue Skies“. Die Besucher erlebten einen großen Jazz-Abend.

