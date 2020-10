„Verstoßquote doppelt so hoch“

Überfahrene Katzen, abgebrochene Außenspiegel, demolierte Autos: Die Bewohner der Straße Auf der Blumenau im gleichnamigen Mannheimer Vorort haben vor ihrer Haustür schon viel gesehen. Hier – im Norden der Stadt – gilt Tempo 30. „Aber es wird gerast, was das Zeug hält“, sagt Mario Kerbs – und hat deshalb mit seinen Nachbarn die Initiative „Verkehrssicherheit“ ins Leben gerufen.

Bunte, selbst beschriftete Schilder mit der Aufschrift „Hier spielen Kinder“ oder immer wieder mit der eingekreisten Zahl 30 stehen an den Zäunen. Sie sollen Autofahrer ermahnen, langsamer zu fahren. „Unsere Katze wurde hier im Mai überrollt“, berichtet Kerbs. Und das Tier war nicht das einzige, sagen die Nachbarn. „Einmal ist das Auto auf eine Katze zugerast, der Fahrer hat sogar noch Gas gegeben, sie starb in meinen Armen“, sagt Christel Töppel. Sie deutet auf den Sicherheitsdraht gegenüber den Wohnhäusern: „Hinter diesem Zaun gibt es viele wilde Katzen“, so die Tierheilpraktikerin zum Gelände der Coleman Barracks.

Jeder der Nachbarn kann eine Geschichte erzählen: Alfred Schüller wurde das Auto zusammengefahren, und abgefahrene Außenspiegel gehören hier schon fast zum Alltag, berichten die anderen. „Ich habe mal einen jungen Mann angehalten, der sicher 70 fuhr, er hat sich entschuldigt, dass er zu schnell gefahren ist, aber ich habe Kinder“, sorgt sich Brigitta Baatz. Dreimal habe sie beim Ordnungsamt angerufen, aber keine Antwort erhalten.

Regelüberwachung bleibt

Beim Ortstermin gegenüber der US-Kaserne fällt auf: Autos, die sich schnell nähern, bremsen beim Anblick der größeren Gruppe auf dem Gehweg abrupt ab. Und dafür, dass sich in der Straße nur auf einer Seite Häuser befinden, ist tatsächlich viel los. Die Nachbarn haben die Nase jedenfalls gestrichen voll. Während der vergangenen zwei Monate haben sie 100 Unterschriften gesammelt – und an Stadtrat Andreas Parmentier (Li.Par.Tie) übergeben. „Das Ordnungsamt war dann hier und hat Radarmessungen gemacht. Daraufhin wurde die Straße in die Regelüberwachung des Stadtteils aufgenommen“, sagt Parmentier.

Die Stadt Mannheim räumt bei den mobilen Messungen auf Anfrage zahlreiche Vergehen ein. „Die relative Verstoßquote ist etwa doppelt so hoch wie der stadtweite Durchschnitt“, sagt eine Sprecherin. „Hier ist allerdings anzumerken, dass bei drei Messungen insgesamt lediglich 47 Fahrzeuge registriert wurden“, heißt es von der Pressestelle. Der Großteil, der zu schnell gefahren ist, habe die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit sechs bis zehn Kilometern pro Stunde überschritten: „Das schnellste Fahrzeug wurde mit 43 km/h registriert“, so die Stadt.

Für die Bürger gehen diese kurzzeitigen Überwachungen nicht weit genug. „Die Messungen sind oft zu Uhrzeiten, wo nicht so viel los ist. Außerdem ist es nachts am schlimmsten“, hat Mario Kerbs beobachtet. Der Altenpfleger hofft wie seine Nachbarn, dass Bodenschwellen oder Pflanzkübel um eingezeichnete Parkplätze das Problem lindern können. „Die Kübel würden wir hier auch pflegen“, sagt Kerbs.

Margot Kerbs pflichtet ihm bei. „Es ist dringend notwendig, dass hier etwas passiert. Sie könnten hier jeden Dritten anhalten.“ Für Kinder und Radfahrer sei die Straße besonders gefährlich. „Und hier wohnen viele kleine Kinder.“ Neben Anwohnern haben die Bürger auch Fahrer beobachtet, die durch den Blumenauer Bruch fahren: „Der Weg ist kürzer, darf aber von Autos nicht genutzt werden“, weiß Mario Kerbs.

Pflanzkübel nur auf eigene Kosten

Die Stadt verweist beim geplanten weiteren Vorgehen darauf, dass „der Fachbereich Sicherheit und Ordnung die Blumenauer Straße aufgrund der Beschwerden auch künftig im Rahmen der Überwachung der Stadtteile Schönau und Blumenau überwachen wird“. Pflanzkübel als Hindernisse finanziere oder unterhalte die Stadt aber nicht: „Sie werden aufgrund von Problemen für Krankentransporte und Unterhaltungsaufwand in der Regel nicht mehr neu eingebaut.“

Ein Hoffnungsschimmer bleibt den Blumenauern: „Es besteht die Möglichkeit, diese mit einem Gestattungsvertrag selbst aufzustellen, dabei berät und prüft die Verwaltung die Machbarkeit, übernimmt aber keine Kosten und Unterhaltungsarbeiten“, erklärt die Pressestelle. Für die Finanzierung müssen die Bürger also selbst eine Lösung finden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020