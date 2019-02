Verwaltung soll mehr kontrollieren

Die Stadt ist aufgefordert, sich mehr um den ruhenden und fließenden Verkehr in Feudenheim zu kümmern. So monierte Joachim Kamrad, Bezirksbeirat der SPD, bei der Sitzung des Stadtteilparlaments, dass die Bushaltestelle vor der Kirche St. Peter und Paul ständig zugeparkt sei. Es habe mehrere Beschwerden aus der Bürgerschaft über diesen Missstand gegeben, so Kamrad. Vor allem Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten würde auf diese Weise der Ausstieg über die Niederflurrampe erschwert.

Für die Grünen brachte Benedikt Zaja das Thema „Tempo 30“ auf der Hauptstraße zur Sprache. Er beklagte, dass seit der Einführung des Projektversuchs Hinweisschilder auf das nunmehr durchgängige Tempolimit fehlten. Die Verwaltung bekam von Sitzungsleiterin Adelheid Weiss (CDU) den Auftrag, sich um diese Themen zu kümmern. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019